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Риск ядерного конфликта на Корейском полуострове резко вырос, он спровоцирован, в том числе, стягиванием в регион стратегического потенциала США, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
В середине августа министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и когда ее начнет. По его словам, действия США демонстрируют, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог - это пустой звук.
"Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом "ядерном конфликте" ярко иллюстрирует резко возросшие риски, которые провоцируются США путем стягивания к полуострову средств стратегического потенциала", - сказал Бурмистров.
Он обратил внимание, что впервые с 1981 года в южнокорейских водах появилась атомная подводная лодка Kentucky с баллистическими ракетами в ядерном оснащении, которая в июле заходила в южнокорейский порт Пусан.
"Участились визиты авианосных ударных групп, полеты в воздушном пространстве над Японским морем стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков. Нельзя также обойти вниманием создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой Вашингтон и Сеул ведут диалог относительно планов задействования американского "ядерного зонтика" в случае военного конфликта с КНДР", - подчеркнул Бурмистров.
Ранее сообщалось, что атомный авианосец США USS Ronald Reagan с ударной группой кораблей прибыл в южнокорейский порт Пусан после участия в трехсторонних военно-морских учениях США, Южной Кореи и Японии в международных водах к югу острова Чечжудо. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что визит авианосца был запланирован в соответствии с договоренностями южнокорейского и американского лидеров, предусматривающими более "регулярное" появление стратегических активов Вашингтона на Корейском полуострове. Это уже второй визит американского авианосца на полуостров в этом году.
В комментарии ЦТАК по этому поводу отмечалось, что визит в Пусан авианосца США USS Ronald Reagan и его участие в учениях после того, как США и их союзники сформировали консультативную группу по ядерным вопросам, означает, что Вашингтон приступил к систематизации и активизации "попыток ядерной атаки на КНДР", а "развязывание ядерной войны" становится реальностью.
Посол заявил об отсутствии решения конфликта на Корейском полуострове
Переговоры по корейскому урегулированию в тупике и выхода из него в настоящее время не видно, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
"Ситуация на Корейском полуострове деградирует в сторону эскалации военно-политической напряженности. Главная причина – наращивание Соединенными Штатами и Республикой Корея военной активности", - сказал Бурмистров.
Он обратил внимание, что "под предлогом сдерживания северокорейской ракетно-ядерной "угрозы" в интенсивном режиме проводятся масштабные совместные военные учения, в том числе, с подключением Японии, в ходе которых отрабатываются сценарии "обезглавливающих" ударов по КНДР".
"Пхеньян, в свою очередь, в ответ на подобные агрессивные устремления вынужден принимать меры по защите суверенитета страны с упором на укрепление собственных ядерных сил. В подобной ситуации переговорный процесс находится в тупике. И перспективы выхода из него, к сожалению, на данном этапе не просматриваются", - заключил Бурмистров.
Российский посол назвал эффективный механизм корейского урегулирования
Формат шестисторонних переговоров (РФ, США, Китай, КНДР, Южная Корея и Япония) был самым эффективным механизмом по корейскому урегулированию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров, пишет ria.ru.
"Шестисторонние переговоры, которые проводились с 2003 по 2009 год, по своему формату и содержанию представляли собой, пожалуй, наиболее эффективный диалоговый механизм политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова", - сказал Бурмистров.
Вместе с тем он напомнил, что "шестисторонка" была приостановлена.
"Подчеркну, что она позволяла всем вовлеченным в корейское урегулирование сторонам вести равноправный диалог, высказывать свои законные озабоченности, двигаться вместе к общей цели свободного от ядерного оружия Корейского полуострова", - пояснил Бурмистров.
"В настоящее время США, Республика Корея и Япония сплотились в кампании по ужесточению санкционного давления и навешиванию обвинительных ярлыков на Пхеньян, в том числе на площадке Совбеза ООН. При этом Россию и Китай пытаются уличить в обструкции принятию "консолидированного решения" СБ для всеобщего осуждения ракетно-ядерной деятельности КНДР. Это для нас неприемлемо. Подобные блоковые форматы не способствуют позитивной повестке, заводят политический процесс еще дальше в тупик", - заключил он.
Ранее в 2021 году Россия и Китай внесли в СБ ООН проект резолюции о частичной отмене санкций в отношении КНДР. Согласно тексту проекта резолюции, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Совбез ООН отмечал, что КНДР не проводила ядерные испытания с сентября 2017 года и ввела мораторий на такие испытания, а также на пуски ракет средней дальности и межконтинентальных ракет с 2018 года. Авторы написали о тяжелом положении экономики и тяжелых жизненных условиях в КНДР в последние годы. Как отмечалось в документе, СБ ООН "позитивно рассмотрит возможность корректировки санкций в отношении КНДР" в свете соблюдения ею резолюций. Предлагалось отменить запрет на работу северокорейским рабочим за рубежом, снять санкции с проектов межкорейского железнодорожного и автомобильного сотрудничества, отменить ряд других ограничительных мер.
Это не первый проект резолюции Китая и РФ, предлагающий смягчить санкции против КНДР. В 2019 году Россия и Китай также подготовили совместный проект резолюции, призывавший к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту того документа, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между США и КНДР на всех уровнях. Однако до сих пор голосования по этому проекту не проводилось. А в мае 2022 года РФ и Китаю пришлось наложить вето на подготовленную США резолюцию Совбеза об ужесточении санкций в отношении КНДР.
Шестисторонние переговоры вели в Пекине с 2003 по 2009 годы высокопоставленные дипломаты России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии, которые из-за противоречий двустороннего характера не смогли предотвратить появления ядерного оружия у Северной Кореи.