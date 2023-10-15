Dnestr.TV

 
0

Молдова не вступит в ЕС без Украины, заявил депутат Европарламента

Молдова не вступит в ЕС без Украины, заявил депутат Европарламента
Фото: Global Look Press/Xinhua/European Union

Процесс вступления Молдовы в Европейский союз будет очень сложным, республика не сможет стать частью ЕС без Украины, считает депутат Европарламента Алин Митуца.

"Молдова и Украина были введены в статус кандидата очень быстро, в течение нескольких месяцев. Но процесс вступления очень сложен. Каждую главу переговоров необходимо воспринимать слово в слово и обсуждать. Молдавия не вступит в Евросоюз без Украины", - заявил Митуца в эфире радио Moldova, передает ria.ru.

По его словам, Европейский союз тратит 260 миллиардов евро в год для более глубокой интеграции стран Западных Балкан, а также Украины и Молдовы.

"У Молдовы и Украины нет возможности вступить в Европейский Союз в очень сжатые сроки, поскольку такие решения должны приниматься с согласия всех 27 государств, а это сложный процесс", - подчеркнул Митуца.

Президент Молдовы Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдове девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
  • Сегодня, 17:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Соло на необычных гитарах
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • Праздников станет меньше
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Соло на необычных гитарах
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • Праздников станет меньше
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна