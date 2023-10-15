Процесс вступления Молдовы в Европейский союз будет очень сложным, республика не сможет стать частью ЕС без Украины, считает депутат Европарламента Алин Митуца.
"Молдова и Украина были введены в статус кандидата очень быстро, в течение нескольких месяцев. Но процесс вступления очень сложен. Каждую главу переговоров необходимо воспринимать слово в слово и обсуждать. Молдавия не вступит в Евросоюз без Украины", - заявил Митуца в эфире радио Moldova, передает ria.ru.
По его словам, Европейский союз тратит 260 миллиардов евро в год для более глубокой интеграции стран Западных Балкан, а также Украины и Молдовы.
"У Молдовы и Украины нет возможности вступить в Европейский Союз в очень сжатые сроки, поскольку такие решения должны приниматься с согласия всех 27 государств, а это сложный процесс", - подчеркнул Митуца.
Президент Молдовы Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдове девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.