фото: Amir Levy / Getty Images Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла
Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла предложил обменять себя на израильских детей, взятых в заложники ХАМАС. Об этом сообщает Reuters, передаёт РБК
«Я готов на обмен, на что угодно, если это приведет к свободе, к возвращению детей домой. Никаких проблем», — заявил он на видеоконференции с итальянскими журналистами.
По данным Армии обороны Израиля, в заложники во время нападения ХАМАС были взяты по меньшей мере 199 человек, среди них есть иностранцы, в том числе россияне. Боевики также заявляли о гибели заложников при ударах Израиля. ХАМАС предупредил, что не будет освобождать пленников до завершения военных действий.
Латинский патриарх Иерусалима является одним из архиепископов Римско-католической церкви, его юрисдикция распространяется на Израиль, Палестину, Иорданию и Кипр. Это один из пяти епископов Римско-католической церкви латинского обряда, которые носят титул патриарха. Пиццабалла был назначен латинским патриархом Иерусалима в 2020 году, до этого четыре года он был апостольским администратором патриархата при вакантном престоле. 30 сентября этого года папа римский Франциск дал ему сан кардинала. Пиццабалла стал первым кардиналом, чья резиденция находится в Иерусалиме. Он прибыл в город уже после начала войны с ХАМАС.
Кнессет эвакуировали из-за обстрела Иерусалима
Во время обстрела Иерусалима в середине парламентской сессии эвакуировали кнессет Израиля. Спустя 40 минут он возобновил работу Кнессет (парламент) Израиля эвакуировали в середине сессии из-за крупного ракетного обстрела Иерусалима и Тель-Авива, передает The Times of Israel.
По данным издания, депутатов и других присутствующих на сессии направили в бомбоубежище. Спустя 40 минут кнессет возобновил парламентскую сессию, отмечает издание.
До эвакуации в парламенте выступил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. В своем обращении к кнессету он заявил, что страна начала извлекать уроки из неудач, которые привели к проникновению боевиков ХАМАС на израильскую территорию 7 октября.
«Причины произошедшей катастрофы будут расследованы, и мы начали делать выводы», — заявил он.
Премьер Израиля обратился к другим государствам с призывом объединиться в противостоянии с ХАМАС. Он также предупредил ливанскую группировку «Хезболла» и Иран, чтобы те «не испытывали Израиль».
Ранее боевое крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама» сообщило, что организация нанесла ракетные удары по Тель-Авиву и Иерусалиму из-за нападений на мирных жителей сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о сиренах воздушной тревоги в центре Израиля и на юге страны.
Путин провел переговоры с четырьмя президентами стран Ближнего Востока
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами четырех ближневосточных государств — президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Москва призвала к гуманитарному перемирию. Путин подчеркнул, что именно на это направлен проект резолюции, внесенный Россией в Совет Безопасности ООН. По его словам, проект носит «сбалансированный и неполитизированный характер».
В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что, по общему мнению, «причиной нынешней беспрецедентной эскалации является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования».
Путин обозначил принципиальную позицию «в пользу возобновления» переговоров, цель которых — «долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы» с созданием независимого палестинского государства, сообщает РБК
ХАМАС не представляет интересов палестинцев - Аббас
Единственным законным представителем палестинского народа является Организация освобождения Палестины, подчеркнул политик.
Действия и политика движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, не отражают интересы палестинского народа. Об этом заявил глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщило 16 октября агентство WAFA, передаёт korrespondent.net
По словам Аббаса, только Организация освобождения Палестины представляет палестинцев, "и никакая другая организация".
Лидер Палестины подчеркнул, что в секторе Газа должны быть открыты гуманитарные коридоры, а население необходимо снабдить водой и медикаментами. Он также призвал к освобождению "мирных жителей, пленных и задержанных с обеих сторон".
В то же время Аббас отметил неприемлемость перемещения палестинцев из сектора Газа, назвав его "второй Накбой" (выходом палестинских арабов в результате Арабо-израильской войны 1947-1949 годов) для палестинцев.
По словам политика, палестино-израильский конфликт должен закончиться ненасильственным путем.
В ООН назвали выдворение палестинцев из Газы военным преступлением
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) считает ультимативное переселение палестинцев из сектора Газа и его блокаду военным преступлением со стороны Израиля, сообщается на сайте OCHA, передаёт РБК
«Мы шокированы призывом Израиля более чем к миллиону палестинцев покинуть север Газы менее чем за 24 часа. Мы призываем мировых лидеров потребовать, чтобы Израиль немедленно отменил этот приказ и снял блокаду Газы, чтобы доставить гуманитарную помощь палестинскому народу, который с прошлой недели страдает от неизбирательных бомбардировок со стороны израильских воздушных и морских сил», — говорится в сообщении OCHA.
Там подчеркнули, что принудительное переселение гражданского населения без гарантий безопасности — это серьезное нарушение международного гуманитарного права, которое приравнивается к военному преступлению.