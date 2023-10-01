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В Приднестровье планируют создать отделение для оказания паллиативной помощи

В Приднестровье планируют создать отделение для оказания паллиативной помощи
фото из открытых источников

В Приднестровье хотят создать отделение для оказания медицинской и социальной помощи гражданам, оставшимся без поддержки близких.

На совещании у Президента пояснили, что речь идет о паллиативной помощи, а также о пациентах, которые долгое время находятся на лечении в стационарах.

Для таких пациентов предлагается создать специализированное отделение в одной из больниц. Там им будет гарантировано долгосрочное лечение и уход, отмечает пресс-служба главы государства.

Одно из возможных предложений – отдать под эти цели корпус слободзейской больницы.

Минздраву и Минсоцзащиты поручено определиться с числом нужных для этого коек и медперсонала.
  • Сегодня, 20:46
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