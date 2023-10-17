фото: Reuters экстренное заседание СБ ООН 17 октября 2023 года
Совбез ООН отклонил резолюцию с призывом к прекращению огня между Израилем и сектором Газа, которую предложила Россия, сообщает РБК
За российскую резолюцию проголосовали пять стран-членов Совбеза при необходимом минимуме в девять голосов - Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик.
Против были четыре страны - США, Британия, Франция и Япония - в связи с тем, что в документе не осуждают боевиков ХАМАС за нападение на Израиль.
Шесть стран воздержались - Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.
Россия предлагала Совбезу призвать к «немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня». Документ осуждал насилие против мирных граждан и «все акты терроризма», призывал к освобождению всех заложников. Проект резолюции содержался призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, а также к созданию условий для эвакуации мирного населения.
Российский постпред Василий Небензя назвал результаты голосования «подлым» блокированием устремлений по урегулированию конфликта и назвал Совбез «заложником устремлений западных стран».
Голосование в Совете безопасности ООН по российскому проекту резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта показало, кто на самом деле хочет перемирия, а кто преследует политические цели. Об этом заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Трансляция шла на сайте ООН, сообщает vedomosti.ru
«Оно (голосование. – “Ведомости”) наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели», – сказал Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН выразил сожаление, что СБ ООН «в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений» Запада. По его словам, это единственная причина, по которой Совет не смог «направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию» ситуации на Ближнем Востоке.
Американский представитель Линда Томас-Гринфилд заявила, что 7 октября палестинская группировка устроила «крупнейшую резню евреев со времен холокоста», погибли более тысячи израильтян, но предложенная Россией резолюция была представлена без консультаций, там ни разу напрямую не упоминается ХАМАС и нет осуждения его действий. Дипломат назвала эту ситуацию возмутительной.
Как пишет Reuters, ХАМАС прямо упоминался и осуждался в бразильском проекте резолюции.
Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Совет Безопасности, который не принимал резолюций по ситуации в Израиле и на палестинских территориях с 2016 года, находится на «одном из самых важных перекрестков» с момента своего основания после Второй мировой войны.
«Поддержит ли совет борьбу за цивилизацию? Или он будет стимулировать геноцид джихадистов, которые стремятся убить всех неверных?, - сказал он. - Для органа, занимающегося вопросами безопасности, это даже не должно быть вопросом. Первый шаг, который должен сделать этот совет, прежде чем призывать к помощи, спокойствию или сдержанности, - это объявить ХАМАС кровавой террористической организацией, каковой он и является».
Постпред Палестины Рияд Мансур заявил, что у Совета есть моральный долг действовать в попытке сдержать израильское нападение на сектор Газа, которое, по его словам, уносит 12 жизней каждый час, передаёт golosameriki.com
«Не посылайте сигнал о том, что жизни палестинцев не имеют значения, - сказал он. - Не смейте говорить, что Израиль не несет ответственности за бомбы, которые он сбрасывает над их головами. То, что происходит в Газе, не является военной операцией. Это полномасштабное наступление на наш народ. Это массовые убийства невинных мирных жителей».
ООН сформировала независимую комиссию по войне между Израилем и ХАМАС. Она займется сбором доказательств военных преступлений, если те будут совершать обе стороны конфликта. «Уже есть явные доказательства» совершения военных преступлений во время этого витка эскалации, отметила комиссия. Она осудила убийство палестинскими боевиками «сотен безоружных мирных жителей» и захват некоторых из них в заложники, а также израильские бомбардировки Газы и введение блокады анклава.
Замгенсека ООН Мартин Гриффитс предупреждал Израиль, что приказ о срочной эвакуации мирных жителей из северной части Газы противоречит обычаям войны, поскольку мирным жителям сложно передвигаться по региону, где ведутся боевые действия. С начала эскалации в секторе Газа погиб 31 сотрудник гуманитарных миссий, сообщили в ООН.