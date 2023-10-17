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Бендерские гимнастки привезли 17 медалей из Венгрии
Категория:
Новости дня
,
Спорт
фото: Бендерское телевидение
Бендерские гимнастки привезли 17 медалей с международного чемпионата, который проходил в Венгрии 14-15 октября.
13-й Кубок Печа по художественной гимнастике собрал команды из семи стран. В нём участвовали спортсменки всех возрастных групп, в том числе и начинающие, сообщает Бендерское телевидение.
Бендерскую спортивную школу представляли гимнастки от 8 до 16 лет. Три бендерчанки завоевали золотые медали, у пяти – серебро, девять гимнасток стали бронзовыми призёрами чемпионата.
Многоборье и ещё два вида выиграла 8-летняя бендерчанка Анна Ретюнская.
Мария Шаларь соревновалась в старшей группе среди мастеров спорта. Она завоевала серебро в многоборье, в отдельных видах у неё три вторых места и одно третье.
фото: Бендерское телевидение
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