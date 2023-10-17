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Бендерские гимнастки привезли 17 медалей из Венгрии

Бендерские гимнастки привезли 17 медалей из Венгрии
фото: Бендерское телевидение

Бендерские гимнастки привезли 17 медалей с международного чемпионата, который проходил в Венгрии 14-15 октября.

13-й Кубок Печа по художественной гимнастике собрал команды из семи стран. В нём участвовали спортсменки всех возрастных групп, в том числе и начинающие, сообщает Бендерское телевидение.

Бендерскую спортивную школу представляли гимнастки от 8 до 16 лет. Три бендерчанки завоевали золотые медали, у пяти – серебро, девять гимнасток стали бронзовыми призёрами чемпионата.

Многоборье и ещё два вида выиграла 8-летняя бендерчанка Анна Ретюнская.

Мария Шаларь соревновалась в старшей группе среди мастеров спорта. Она завоевала серебро в многоборье, в отдельных видах у неё три вторых места и одно третье.

Бендерские гимнастки привезли 17 медалей из Венгрии

Бендерские гимнастки привезли 17 медалей из Венгрии
фото: Бендерское телевидение
  • Сегодня, 10:39
  • DTV
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