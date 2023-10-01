В Черном море, рядом с побережьем Болгарии, корабельная группа ВМС двух стран начала расчищать "коридор" для гражданских судов.
Об этом сообщил эксперт, руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, передает unian.net
"Наконец... Минно-тральная группа ВМС Болгарии и Румынии начала траление акватории Черного моря вблизи берегов Болгарии, на маршруте нового украинского морского коридора. Наши черноморские соседи демонстрируют удивительно сжатый период от принятия решения о создании минно-тральной группы до начала практической работы", - написал эксперт в Facebook.
По его данным, соответствующее решение было принято 12 октября во время очередного "Рамштайна", а с 16 октября корабли в море.
"Наблюдаем 7 кораблей-румынский, 6 болгарских... очень хорошо, что не ограничиваются территориальным морем (12-мильная зона, территориальные воды) Болгарии, но и работают в прилегающей зоне, где как раз проходят маршруты балкеров нового украинского зернового коридора", - отмечает специалист.
По словам Клименко, среди 7 кораблей минно-тральной группы специалисты идентифицировали пять болгарских судов ВМС Болгарии - минный заградитель "Цыбър", фрегаты "Дръзки" и "Верны", сторожевой корабль "Смелы", а также - морской тральщик "Slt. Александру Аксенте" ВМС Румынии. Также в акватории работают еще два болгарских тральщика.
"12 октября министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и заместителем министра обороны Румынии Симоной Кожокару в штаб-квартире НАТО, где он участвовал в заседании министров обороны стран НАТО.
На заседании было принято решение о создании "трехсторонней инициативы" для совместной работы над борьбой с морскими минами в Черном море", - отметил Клименко.