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"Собирают" мины: тральщики двух стран начали расчищать Черное море

"Собирают" мины: тральщики двух стран начали расчищать Черное море
фото из открытых источников

В Черном море, рядом с побережьем Болгарии, корабельная группа ВМС двух стран начала расчищать "коридор" для гражданских судов.

Об этом сообщил эксперт, руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, передает unian.net

"Наконец... Минно-тральная группа ВМС Болгарии и Румынии начала траление акватории Черного моря вблизи берегов Болгарии, на маршруте нового украинского морского коридора. Наши черноморские соседи демонстрируют удивительно сжатый период от принятия решения о создании минно-тральной группы до начала практической работы", - написал эксперт в Facebook.

По его данным, соответствующее решение было принято 12 октября во время очередного "Рамштайна", а с 16 октября корабли в море.

"Наблюдаем 7 кораблей-румынский, 6 болгарских... очень хорошо, что не ограничиваются территориальным морем (12-мильная зона, территориальные воды) Болгарии, но и работают в прилегающей зоне, где как раз проходят маршруты балкеров нового украинского зернового коридора", - отмечает специалист.

По словам Клименко, среди 7 кораблей минно-тральной группы специалисты идентифицировали пять болгарских судов ВМС Болгарии - минный заградитель "Цыбър", фрегаты "Дръзки" и "Верны", сторожевой корабль "Смелы", а также - морской тральщик "Slt. Александру Аксенте" ВМС Румынии. Также в акватории работают еще два болгарских тральщика.

"12 октября министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и заместителем министра обороны Румынии Симоной Кожокару в штаб-квартире НАТО, где он участвовал в заседании министров обороны стран НАТО.

На заседании было принято решение о создании "трехсторонней инициативы" для совместной работы над борьбой с морскими минами в Черном море", - отметил Клименко.
  • Сегодня, 10:05
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