В ночь с 19 на 20 октября парламент Молдовы рассмотрел резолюцию о вотуме недоверия правительству, которую инициировал Блок коммунистов и социалистов. Вотум недоверия провалился — за него проголосовали только 16 депутатов от ПСРМ и ПКРМ, сообщает newsmaker.md
Рассмотрение резолюции о вотуме недоверия правительству длилось примерно 10 часов и завершилось только к 02:15 ночи. Члены кабинета министров отчитались о деятельности своих министерств, а их выступления сопровождались аплодисментами депутатов партии «Действие и солидарность» (PAS).
Вице-спикер парламента, глава фракции Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что БКС намерен обратиться в Конституционный суд и запросить кабмин второй раз прийти в парламент и ответить на вотум недоверия, передаёт sputniknews.ru
"Не получили ответа ни на одну цифру. Вотум касался строго социально-экономических проблем, без евроинтеграции, что очень важно. Без тем, с которыми пришли министры. Мы 8 часов слушали темы, не касающиеся вотума", – отметил Батрынча.
По его словам, вотум был подготовлен, основываясь на данных Нацбюро статистики и Нацбанка.
Вотум недоверия правительству был выдвинут в парламенте на заседании 5 октября. Основанием для выдвижения вотума названы экономический кризис, депопуляция и попрание властями страны принципов правового государства.
Чтобы отправить кабмин в отставку, необходима поддержка минимум 51 депутата из 101. При этом 63 места в парламенте – у правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).