19 октября на заседании Приднестровского Правительства был утверждён порядок формирования регулируемых тарифов на услуги по погребению.
Ранее установленный план не позволял органам госвласти осуществлять должный контроль за проведением данной деятельности, не был установлен единый подход к калькулированию стоимости услуг по погребению. В связи с этим цены в разных районах республики заметно отличались.
Представленный нормативный правовой акт разработан по поручению Президента ПМР и направлен на приведение в норму порядка формирования тарифов, что, в свою очередь, будет способствовать уменьшению стоимости услуг по захоронению, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
«Представленным проектом постановления предлагается утвердить порядок формирования регулируемых тарифов на услуги по погребению для установления унифицированного порядка расчета стоимости услуг на территории Приднестровья, которые включены в перечень социально значимых товаров, работ и услуг», – сообщила замминистра экономического развития по тарифной и ценовой политике Юлия Цициловская.
При подготовке документа профильные специалисты ориентировались на действующее законодательство, нормы ГОСТа и методические рекомендации по определению затрат труда на оказание ритуальных услуг российского научно-исследовательского центра.
Анализ сопоставимых услуг показал, что для установления справедливого подхода при формировании тарифов на погребение необходимо учитывать такие расходы специализированных госорганизаций, как оплата труда, отчисление ЕСН, затраты на топливо и прочее.
Исполнительный орган государственной власти предлагает использовать данные о размере заработной платы основного производственного персонала в случае, если заключены трудовые отношения, а если субъект ценообразования ИП или сотрудник работает по договору личного найма – минимальный размер оплаты труда.
Что касается расходов по ГСМ, то в процессе калькулирования тарифов будет учитываться 5% от их стоимости.
Принятые меры позволят обеспечить покрытие экономически обоснованных затрат и получать прибыль организациям. Однако при этом стоимость услуг по погребению будет справедливой. Таким образом, соблюден баланс между интересами потребителей и исполнителями данных услуг, сообщается на сайте Правительства.