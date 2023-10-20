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В Тирасполе на пешеходном переходе водитель сбил 10-летнего мальчика

В Тирасполе на пешеходном переходе водитель сбил 10-летнего мальчика
фото: mvdpmr.org

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября вечером в столице, в пер. Западном.

Водитель «Мерседеса», 39-летний мужчина, поздно заметил идущего по зебре ребёнка и сбил его.

Прибывшие на место ДТП медработники оказали 10-летнему мальчику медицинскую помощь. В результате аварии у пострадавшего ушибленная гематома и ссадины теменной области. Школьнику назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП сотрудниками столичного отдела ГАИ проводится разбирательство.

Ещё одно ДТП произошло 19 октября в десять утра на ул. Кирова в г. Рыбница.

Под колёсами такси оказалась женщина. Она переходила дорогу в неустановленном месте, хотя пешеходный переход был совсем рядом.

Пострадавшую, 77-летнюю пенсионерку, с сотрясением головного мозга, ушибом шейных позвонков госпитализировали в травматологическое отделение Рыбницкой ЦРБ.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят разбирательство.

  • Сегодня, 10:59
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