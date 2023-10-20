Как сообщает пресс-служба МВД ПМР Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября вечером в столице, в пер. Западном.
Водитель «Мерседеса», 39-летний мужчина, поздно заметил идущего по зебре ребёнка и сбил его.
Прибывшие на место ДТП медработники оказали 10-летнему мальчику медицинскую помощь. В результате аварии у пострадавшего ушибленная гематома и ссадины теменной области. Школьнику назначили амбулаторное лечение.
По факту ДТП сотрудниками столичного отдела ГАИ проводится разбирательство.
Ещё одно ДТП произошло 19 октября в десять утра на ул. Кирова в г. Рыбница.
Под колёсами такси оказалась женщина. Она переходила дорогу в неустановленном месте, хотя пешеходный переход был совсем рядом.
Пострадавшую, 77-летнюю пенсионерку, с сотрясением головного мозга, ушибом шейных позвонков госпитализировали в травматологическое отделение Рыбницкой ЦРБ.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят разбирательство.