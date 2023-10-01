В Молдове обязательное страхование по-прежнему занимает около половины всего страхового рынка — 48,9%. Это касается полисов обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО) и «Зеленая карта».
При этом стоимость (ОСАГО) выросла в первом полугодии 2023 выросла почти на 50% — до 1336 леев в среднем за полис. Эти и другие данные Национальный банк представил в отчете о деятельности страховых компаний и брокеров в январе-июне 2023 год, передает yellowpages.md
За первое полугодие страховые компании, брокеры и агенты выдали страховок на 1,4 млрд леев, что на 216,4 млн леев, или 18,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Как и в предыдущие годы, в первом полугодии страховой рынок Республики Молдова был в значительной степени ориентирован на бизнес общего страхования, на долю которого пришлось 96,7% от общего объема страховых полисов. Остальные 3,3% полисов касаются страхования жизни.
Из общего объема страховых полисов наибольшую долю занимают обязательное страхование автогражданской ответственности, страхование наземных транспортных средств, кроме железнодорожного транспорта (включая CASCO), и страхование от пожаров и других стихийных бедствий, на долю которых приходится 77% рынка.
Таким образом, сохраняется высокая зависимость рынка от обязательного страхования, на которое приходится 48,9% страховок (внутреннее ОСАГО — 33,6% , «Зеленая карта» — 15,3%). В Нацбанке также отметили увеличение в первом полугодии страховых полисов ОСАГО на 151,5 млн леев (+47,6 п.п.) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что составило около 70% прироста полисов.
Значительный прирост страховок был зафиксирован по классам «Страхование воздушных судов» — на 22,4 млн леев, или +226% п.п., «Страхование от несчастных случаев» — на 16,8 млн леев, или +88,8 п.п., медицинское страхование (действующее в Республике Молдова) — на 12,2 млн леев, или +54 п.п.
Наиболее значительное снижение объема страховок было зафиксировано в классе «Страхование ответственности в гражданской авиации» — на 35,5 млн леев или -34,6 п.п.
В первом полугодии 2023 года страховые компании сообщили о выплаченном ущербе на 461,8 млн леев, что на 70,5 млн леев, или 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из общего числа претензий 436,9 млн леев (94,6%) связаны с договорами общего страхования и 24,9 млн леев (5,4%) приходится на выплаты по страхованию жизни. Больше всего выплат произвели по полисам ОСАГО, CASCO и страхованию здоровья.
Средняя стоимость полиса ОСАГО на внутреннем рынке за 8 месяцев 2023 года составила 1336 леев, что на 428 леев, или на 47,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цена на полис «Зеленой карты» за тот же период составил 1146 леев, что на 77 леев, или на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Средняя выплата по внутреннему ОСАГО за 8 месяцев 2023 года составила 18 137 леев, что на 2 188 леев или на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По страхованию «Зеленой карты» средний ущерб за тот же период составил 75 250 леев, что на 11 154 лея, или на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на 30 июня чистая прибыль в страховом секторе составила 184 млн леев, увеличившись на 28,5 п.п. (40,7 млн леев) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Увеличение прибыли страховых компаний в основном связано с ростом чистого инвестиционного дохода, который в 1,3 раза превышает технический результат страхования и составляет 104,8 млн леев.
По данным НБМ, по состоянию на конец июня совокупные активы страховых компаний Молдовы составили 4,6 млрд леев, увеличившись по сравнению с концом 2022 года на 8,9 п.п. (377,2 млн леев). Более 80% этих активов удовлетворяют требования к покрытию технических резервов и минимальному капиталу.
В первом полугодии 2023 года стоимость страховых полисов, выданных через посредников, составила 815,5 млн леев, или около 58,3% от общего объема проданных полисов, что примерно на 24,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (654,2 млн леев).
На долю страховых и перестраховочных брокеров пришлось 77,8% премий и 45,4% от общего объема подписанных премий, соответственно, на долю страховых агентов и банковских страховых агентов — 22,2% премий и 12,9% от общего объема подписанных премий. Комиссионные, рассчитанные от посредничества при заключении договоров страхования, достигли 288,1 млн леев.
В Молдове действуют девять страховых компаний, 50 страховых или перестраховочных брокеров, 46 страховых агентов (включая одного индивидуального страхового агента) и 34 банковских страховых агента.