Нарушителей ПДД, которые перемещаются по Приднестровью на автомобилях с иностранной регистрацией, привлекают к ответственности согласно админкодексу ПМР. Причём это касается и тех автолюбителей, которые на территории Приднестровья бывают лишь проездом.
В случаях с автомобилями, имеющими иностранные номера, система «Безопасный город» фиксирует правонарушение, марку и номер авто. Прислать «письмо счастья» водителю, который постоянно проживает за пределами ПМР и уже выехал, невозможно. Этим злоупотребляли многие гости республики, которые приезжали в Приднестровье за рулём своего авто, передает пресс-центр МВД ПМР.
Специалисты МВД ПМР провели апгрейд системы «Безопасный город», запрограммировав её таким образом, что при последующем появлении автомобиля нарушителя на территории Приднестровья система оповещает об этом сотрудников ГАИ. Информация о месте нахождения поступает на служебный смартфон. Ближайший экипаж ДПС привлекает нарушителя к ответственности.
Для ознакомления водителю предоставляют зафиксированный на фото и видео факт нарушения.
Очередной спецрейд ГАИ провела в Бендерах 19 октября.
У некоторых приезжих автолюбителей набрался целый список нарушений: тут и непристёгнутый ремень безопасности, и нарушение скоростного режима, и много чего ещё.
Теперь нарушителям – иностранцам, которые игнорируют ПДД, рассекая по приднестровским дорогам, – оставаться безнаказанными не удастся. Они все будут привлечены к ответственности, как только заедут в республику.