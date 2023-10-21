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В Швеции предложили ввести пожизненные сроки для подростков

В Швеции предложили ввести пожизненные сроки для подростков
Фото: Reuters

Глава шведской правой партии "Шведские демократы" Джиммис Окессон считает, что возраст уголовной ответственности нужно понизить с 15 до 13 лет, при этом, по мнению политика, тринадцатилетних подростков в некоторых случаях следует приговаривать к пожизненному заключению, пишет ria.ru.

"Я считаю, что если вы достаточно взрослый, чтобы совершить серьезное насильственное преступление, то вы также достаточно взрослый, чтобы принять на себя последствия совершенного вами преступления... Моя исходная точка состоит в том, что если опасных людей посадят в тюрьму, они уже не представляют опасности для законных людей... Бандитское насилие также распространяется с течением времени. Преступные сети вербуют 10- и 11-летних детей, с оружием и взрывчаткой обращаются 12-13-летние, а стрельбу в ряде случаев проводят 14-15-летние", - заявил Окессон в субботнем интервью Шведскому радио.

Лидер партии при этом подчеркнул, что считает, что нельзя исключать и введения пожизненного заключения для 13-летних преступников.

В сообщении радио отмечается, что правящие партии в Швеции на данный момент обсуждают законодательную инициативу о снижении возраста наступления уголовной ответственности в стране с 15 до 13 лет.

Ранее премьер Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что власти Швеции с 1 марта 2024 года введут специальные зоны досмотра в городах в качестве одной из мер по борьбе с преступностью в стране, где правоохранителям можно будет осуществлять личный досмотр граждан "без подозрения в совершении преступлений".

В начале октября власти Швеции поручили полиции и вооруженным силам страны незамедлительно углубить сотрудничество для борьбы с преступностью.
Ранее в сентябре премьер-министр Швеции заявил, что власти увеличат финансирование судебной системы королевства на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране. Газета Aftonbladet уточнила, что в ближайшие три года финансирование судебной системы увеличится с 69 до 90 миллиардов шведских крон. Премьер-министр подчеркнул, что Швеция никогда раньше не сталкивалась с подобными бандами.
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