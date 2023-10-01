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В Украине внесли изменения в правила дорожного движения

В Украине внесли изменения в правила дорожного движения
Фото: pixabay.com

Кабинет министров внес изменения в правила дорожного движения, призванные приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 20 октября, пишет korrespondent.net.

Что изменили в ПДД:
водители вне населенных пунктов должны включать во время движения дневные ходовые огни круглый год (ранее это правило действовало с 1 октября по 1 мая). В случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.

запретили перевозить детей ростом менее 150 см в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев;

уточнили перечень дорожных знаков, обозначающих специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Ранее сообщалось, что в текущем году стремительно растет количество нарушений правил безопасности дорожного движения пешеходами.
  • Сегодня, 09:28
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