Кабинет министров внес изменения в правила дорожного движения, призванные приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 20 октября, пишет korrespondent.net.
Что изменили в ПДД:
водители вне населенных пунктов должны включать во время движения дневные ходовые огни круглый год (ранее это правило действовало с 1 октября по 1 мая). В случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.
запретили перевозить детей ростом менее 150 см в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев;
уточнили перечень дорожных знаков, обозначающих специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.
Ранее сообщалось, что в текущем году стремительно растет количество нарушений правил безопасности дорожного движения пешеходами.