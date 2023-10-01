Фото: Национальный природный парк Тузловские лиманы
В национальный природный парк Тузловские лиманы, расположенный на территории Одесской области, прилетело 1114 розовых фламинго. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу нацпарка.
Отмечается, что наибольшее количество этих пернатых, зафиксированное учеными на территории нацпарка. Эти фламинго - не те, что успешно загнездились на территориях области, добавляют работники Тузловских лиманов.
"Почти все взрослые, но есть и несколько птенцов в этом году. Несколько птиц прокольцованы кольцами белого цвета (определить их происхождение не удалось), а одна птица была с синим кольцом, эта гость - итальянец", - говорится в сообщении.
Тузловские лиманы - природоохранная зона на территории Белгород-Днестровского района Одесской области. Парк расположен в бассейне лиманов Тузловской группы. В парке можно увидеть почти 300 видов птиц, более 40 из которых – редкие.
Ранее в Одесской области показали уникальных бабочек с размахом крыльев 15 см.
Фото: Национальный природный парк Тузловские лиманы
В Одесской области обитает самая большая бабочка в фауне Европы, размах крыльев которой достигает 15 см. Ее называют большой ночной павлин глаз или сатурния грушевая (Saturnia pyri). Фотографии бабочки показал Национальный природный парк Тузловские лиманы на своей странице в Facebook.
Крылья бабочки буровато-серые с "глазом" на каждом крыле. Отсюда и происходит название всей семьи - павлиноглазка.
Распространена сатурния грушевая в северной Африке, большей части Европы и Малой Азии. В Украине встречается почти всюду.
Бабочки летают с середины апреля до начала июня. За год развивается только одно поколение. Взрослые насекомые активны ночью, поэтому летающих ночью бабочек часто путают с летучими мышами.
Интересной особенностью является то, что взрослая бабочка не питается, а живет за счет запасов, накопленных на стадии гусеницы. Продолжительность жизни взрослой сатурнии составляет всего неделю-полторы.
Крупные зеленые гусеницы к августу месяцу развиваются преимущественно на плодовых деревьях: абрикос, груша, черешня и т.д. В диких условиях предпочитает боярышник, терновник, сирень и другие.
Бабочка занесена в Красную Книгу Украины в категорию "уязвимая".