Dnestr.TV

 
0

В Одесскую область прилетели более 1000 розовых фламинго

В Одесскую область прилетели более 1000 розовых фламинго
Фото: Национальный природный парк Тузловские лиманы

В национальный природный парк Тузловские лиманы, расположенный на территории Одесской области, прилетело 1114 розовых фламинго. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу нацпарка.

Отмечается, что наибольшее количество этих пернатых, зафиксированное учеными на территории нацпарка. Эти фламинго - не те, что успешно загнездились на территориях области, добавляют работники Тузловских лиманов.

"Почти все взрослые, но есть и несколько птенцов в этом году. Несколько птиц прокольцованы кольцами белого цвета (определить их происхождение не удалось), а одна птица была с синим кольцом, эта гость - итальянец", - говорится в сообщении.

Тузловские лиманы - природоохранная зона на территории Белгород-Днестровского района Одесской области. Парк расположен в бассейне лиманов Тузловской группы. В парке можно увидеть почти 300 видов птиц, более 40 из которых – редкие.

Ранее в Одесской области показали уникальных бабочек с размахом крыльев 15 см.

В Одесскую область прилетели более 1000 розовых фламинго
Фото: Национальный природный парк Тузловские лиманы

В Одесской области обитает самая большая бабочка в фауне Европы, размах крыльев которой достигает 15 см. Ее называют большой ночной павлин глаз или сатурния грушевая (Saturnia pyri). Фотографии бабочки показал Национальный природный парк Тузловские лиманы на своей странице в Facebook.

Крылья бабочки буровато-серые с "глазом" на каждом крыле. Отсюда и происходит название всей семьи - павлиноглазка.

Распространена сатурния грушевая в северной Африке, большей части Европы и Малой Азии. В Украине встречается почти всюду.

Бабочки летают с середины апреля до начала июня. За год развивается только одно поколение. Взрослые насекомые активны ночью, поэтому летающих ночью бабочек часто путают с летучими мышами.

Интересной особенностью является то, что взрослая бабочка не питается, а живет за счет запасов, накопленных на стадии гусеницы. Продолжительность жизни взрослой сатурнии составляет всего неделю-полторы.

Крупные зеленые гусеницы к августу месяцу развиваются преимущественно на плодовых деревьях: абрикос, груша, черешня и т.д. В диких условиях предпочитает боярышник, терновник, сирень и другие.

Бабочка занесена в Красную Книгу Украины в категорию "уязвимая".
  • Сегодня, 20:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна