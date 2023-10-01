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В Григориополе прошел Чемпионат Молдавии по картингу

В Григориополе прошел Чемпионат Молдавии по картингу
Фото: novostipmr.com

Чемпионат Молдавии по картингу завершён. Шестой этап решили отменить, поэтому итоги подводились по результатам пяти, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.

Соревнования проводились в пяти классах: National Bambino, National Mini, National Junior, National Senior, KZ2. Приднестровские гонщики участвовали в четырёх.

Григориопольская команда «Пилот» (тренер Сергей Пискун), как и в прошлом году, стала победителем.

В самом престижном классе KZ2 (мощность моторов 60 лошадиных сил, скорость – 160 км/час) Константин Караганчу занял второе место, у Виталия Молоченко – бронзовая медаль.

Станислав Митковский в классе National Senior был вторым.

В National Junior Амелия Негруца была единственной девушкой и заняла третье место.

29 октября на григориопольском картодроме пройдёт традиционный турнир «Днестровская осень».
  • Сегодня, 20:27
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