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Тираспольский клуб вернул лидерство после победы над ФК «Спартаний»

Тираспольский клуб вернул лидерство после победы над ФК «Спартаний»
Фото: открытые источники

Тираспольский футбольный клуб «Шериф» под руководством нового тренера Романа Пилипчука вернулся на первую строчку Суперлиги Молдавии. Жёлто-чёрные вышли в лидеры после крупной победы над ФК «Спартаний» в матче 9-го тура (4:0).

Счёт открыл Дидье Бурно, после чего дублем отметился Давид Анкиье. Четвёртый мяч в ворота «Спартаний» забил Амин Талал, передает novostipmr.com.

«Мы сегодняшней игрой вступили в другой цикл. Мы понимаем, что находимся не на том месте, на котором мы должны быть и в чемпионате, и в Лиге Европы. Мы пытаемся это исправить, но есть моменты. В частности, функциональное наше состояние настолько плохое, и второй тайм это показал. Мы просто встали, и не надо искать оправданий про то, что жарко, – жарко было обеим командам», - прокомментировал встречу главный тренер «Шерифа» Роман Пилипчук.

Новый наставник приднестровского клуба оценил состояние команды перед еврокубковым поединком против швейцарского «Серветта».

«У нас есть пять дней, будем подводить игроков, которые приехали из сборных, обучать в тактическом плане и говорить, что мы от них хотим. Они вышли сегодня, и то, что творилось на поле, чётко даёт мне понять, почему мы в чемпионате на втором месте и в Лиге Европы на последнем. К сожалению, так мы выглядели во втором тайме», - отметил Пилипчук.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы состоится в четверг, 26 октября. «Шериф» примет на своём поле швейцарский «Серветт». Стартовый свисток на Главной арене в Тирасполе прозвучит в 22:00.
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