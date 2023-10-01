Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, всё случилось в ночь на воскресенье, 22 октября.
Накануне к 68-летней бендерчанке в гости пришла дочь с внуком. Хозяйка квартиры планировала поминальный обед умершему супругу. На кухне женщины готовили дольше и больше обычного. После все искупались и легли спать.
Всё это время на кухне работала газовая колонка для нагрева воды. На ночь дочь пенсионерки прибор отключила.
Вскоре 48-летняя женщина почувствовала недомогание и учащенное сердцебиение. От похожих симптомов проснулись 15-летний внук и бабушка.
Вызвали скорую. Все домочадцы в срочном порядке были доставлены в лечебное учреждение. Врачи диагностировали у них отравление угарным газом, оказали медицинскую помощь. От госпитализации пострадавшие отказались.
Как пояснила хозяйка квартиры, бытовая газовая колонка установлена у неё уже около 17 лет. Всё это время работала исправно, без сбоев.
По факту произошедшего назначен ряд проверок. Ведётся разбирательство.