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В Бендерах семья из трёх человек отравилась угарным газом

В Бендерах семья из трёх человек отравилась угарным газом
фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, всё случилось в ночь на воскресенье, 22 октября.

Накануне к 68-летней бендерчанке в гости пришла дочь с внуком. Хозяйка квартиры планировала поминальный обед умершему супругу. На кухне женщины готовили дольше и больше обычного. После все искупались и легли спать.

Всё это время на кухне работала газовая колонка для нагрева воды. На ночь дочь пенсионерки прибор отключила.

Вскоре 48-летняя женщина почувствовала недомогание и учащенное сердцебиение. От похожих симптомов проснулись 15-летний внук и бабушка.

Вызвали скорую. Все домочадцы в срочном порядке были доставлены в лечебное учреждение. Врачи диагностировали у них отравление угарным газом, оказали медицинскую помощь. От госпитализации пострадавшие отказались.

Как пояснила хозяйка квартиры, бытовая газовая колонка установлена у неё уже около 17 лет. Всё это время работала исправно, без сбоев.

По факту произошедшего назначен ряд проверок. Ведётся разбирательство.
  • Сегодня, 11:05
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