Правительство Румынии приняло решение о продлении лимита на базовую продовольственную маржу в пятницу 27 октября, сообщило министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Румынии.
Это положение действует до 31 января 2024 года. Ограничение было введено 1 августа 2023 года чрезвычайным указом кабинета Марчела Чолаку сроком на три месяца. Законодательство ограничивает допустимую наценку для переработчиков и розничных торговцев 20%, а оптовые дистрибьюторы (независимо от количества продаж) могут взимать совокупную маржу прибыли в размере до 5%, передает eadaily.com.
Летний указ о чрезвычайном положении ограничил цены на 14 основных продуктов питания: белый хлеб с определенным составом и товарным видом, свежее коровье молоко, румынский национальный сыр, йогурт, пшеничную муку, кукурузную крупу, яйца, подсолнечное масло, курятину, свинину, свежие овощи, фрукты, картофель и сахар.
С 1 ноября ограничение будет распространено еще на семь продуктов: рис круглый, пирожные, концентрированный томатный сок, сметану определенной жирности, маргарин, дрожжи, груши, чеснок и мясной фарш.
Правительство Румынии ограничило розничную наценку на некоторые импортные и необработанные продукты до 5%. Это положение распространяется на растительное масло, сахар, муку, кукурузную муку, свинину, курицу и говядину в специальных упаковках.
«Статистика показывает, что эта мера возымела ожидаемый эффект. Мы остановили чрезмерный рост цен на продовольствие при значительном снижении цен на многие соответствующие продукты. Поэтому у нас есть все основания продолжать эту меру, которая защищает особенно семьи с низким и средним уровнем дохода», — заявил премьер-министр Румынии на заседании кабинета министров в пятницу.