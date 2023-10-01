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Самая последняя песня «Битлз». Ливерпульская четверка выпускает новый сингл Now and Then

Самая последняя песня «Битлз». Ливерпульская четверка выпускает новый сингл Now and Then
The Beatles / AP nuotr

Название новой песни буквально переводится с английского языка как «тогда и сейчас», хотя это выражение может означать «время от времени», или «порой», сообщает lrt.lt.

В основе композиции — демо-запись, которую еще в 1970-х сделал Джон Леннон, и она в течение многих лет расходилась на бутлегах — неофициальных, «пиратских» пластинках.

В середине 1990-х годов трое оставшихся членов «Битлз» пытались работать над ней в рамках проекта Anthology («Антология»). Они так и не довели ее до ума, но Джордж Харрисон успел записать для песни гитарные партии.

А в прошлом году два сэра — Пол Маккартни и Ринго Старр — завершили работу над Now And Then при помощи самых современных технологий.

Сэр Пол в интервью Би-би-си прошлым летом признался, что при помощи искусственного интеллекта (ИИ) им удалось «очистить» голос Джона Леннона, записанный на старой кассете.

Новая песня выйдет в свет в четверг, 2 ноября.

Она также будет включена в обновленные версии «Красного» и «Голубого» альбомов «Битлз», которые будут выпущены 10 ноября. По мнению журнала Rolling Stone, эти две компиляции, впервые выпущенные в 1973 году и охватывающие практически все годы творчества группы, можно назвать «самыми важными сборниками хитов в истории».

Альбомы включают основные хиты «Битлз» — от самого первого Love Me Do до одного из последних The Long And Winding Road — и по сути разделяют творчество группы на два периода.

«Красный альбом» охватывает время, когда «ливерпульскую четверку» называли mop-tops - по названию модной в середине 1960-х прически, когда длинная челка касалась бровей спереди, а сзади пряди достигали воротничка рубашки.

«Голубой альбом» относится ко второму периоду творчества, когда «Битлз» много экспериментировали, увлекались психоделией, а затем снова вернулись к более простым музыкальным формам.

«Джон снова был с нами»

В пресс-релизе по случаю выхода в свет новой композиции двое ныне живущих участников группы признаются, что работа над этой песней отдавала сюрреализмом.

«Там голос Джона кристальной чистоты, это очень трогательно, и мы все там играем, так что это полноценная запись „Битлз“, — заявил сэр Пол. — В 2023 году работать над музыкой „Битлз“ и выпустить новую песню, которую публика еще не слышала, — на мой взгляд, — это фантастика».

«Это было почти как оказаться рядом с ним в комнате, так что мы были очень тронуты, — добавил к этому сэр Ринго. — Знаете, словно Джон снова был с нами».

«Паршивая запись»

Композицию Now And Then можно трактовать как некое извинение, которое адресовано старой подруге (или любовнице). Джон как бы говорит ей: «Порой я скучаю по тебе / Порой хочу, чтобы ты вернулась ко мне». После того, как Джон в декабре 1980 года был застрелен у подъезда своего дома в Нью-Йорке, его вдова Йоко Оно отдала кассету с записью этой песни Полу Маккартни.

На кассете было написано «для Пола», и кроме этой композиции, там были еще две записи: Free As A Bird и Real Love. Их оставшиеся участники группы дописали и выпустили отдельными синглами в 1995 и 1996 году в рамках проекта Anthology («Антология»).

Тогда же они попытались записать и Now And Then, но оставили эти попытки, поскольку гитарист Джордж Харрисон назвал качество записи на кассете Леннона «паршивым».

Однако сэр Пол с тех самых пор не оставлял мысли завершить работу над этой песней, и вот наконец современные аудиотехнологии позволили это сделать.

Эта история началась в период работы над документальным фильмом The Beatles: Get Back, который вышел в свет в 2021 году.

Команда специалистов под руководством режиссера Питера Джексона разработала новое программное обеспечение, позволившее «де-микшировать» записи, то есть разобрать их на части, чтобы изолировать отдельные инструменты и вокал.

Эта технология была использована в прошлом году при создании новой версии седьмого студийного альбома группы Revolver («Револьвер»). Продюсер Джайлс Мартин рассказал в интервью Би-би-си, что при работе над этим альбомом использовались элементы ИИ — компьютер сумел научиться раскладывать на составляющие наложенные друг на друга звуки.

«Это устройство, к примеру, должно было научиться узнавать звук гитары Леннона, и чем больше информации оно получало, тем лучше ему это удавалось», — пояснил Мартин.

Теперь тот же самый процесс был применен к кассете с оригиналом записи Now And Then, при этом было устранено шипение пленки и шум наводки электроприборов, но оставлено все, что присутствовало в исполнении Леннона.

Сэр Пол и сэр Ринго начали работать над композицией еще в прошлом году, добавив в нее вокал, гитару и бас-гитару, ударные и пианино, а также записи акустической и электрогитары, сделанные Харрисоном еще в 1995 году.

В свою очередь Джайлс Мартин, сын легендарного продюсера «Битлз» Джорджа Мартина, включил в композицию бэк-вокал из оригинальных песен Here, There And Everywhere, Eleanor Rigby и Because, создав дополнительный оттенок ностальгии.

Выходу в свет Now And Then будет предшествовать документальный фильм о создании этой композиции, премьера которого состоится в среду 1 ноября.
  • Сегодня, 10:16
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