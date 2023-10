Название новой песни буквально переводится с английского языка как «тогда и сейчас», хотя это выражение может означать «время от времени», или «порой», сообщает lrt.lt В основе композиции — демо-запись, которую еще в 1970-х сделал Джон Леннон, и она в течение многих лет расходилась на бутлегах — неофициальных, «пиратских» пластинках.В середине 1990-х годов трое оставшихся членов «Битлз» пытались работать над ней в рамках проекта Anthology («Антология»). Они так и не довели ее до ума, но Джордж Харрисон успел записать для песни гитарные партии.А в прошлом году два сэра — Пол Маккартни и Ринго Старр — завершили работу над Now And Then при помощи самых современных технологий.Сэр Пол в интервью Би-би-си прошлым летом признался, что при помощи искусственного интеллекта (ИИ) им удалось «очистить» голос Джона Леннона, записанный на старой кассете.Новая песня выйдет в свет в четверг, 2 ноября.Она также будет включена в обновленные версии «Красного» и «Голубого» альбомов «Битлз», которые будут выпущены 10 ноября. По мнению журнала Rolling Stone, эти две компиляции, впервые выпущенные в 1973 году и охватывающие практически все годы творчества группы, можно назвать «самыми важными сборниками хитов в истории».Альбомы включают основные хиты «Битлз» — от самого первого Love Me Do до одного из последних The Long And Winding Road — и по сути разделяют творчество группы на два периода.«Красный альбом» охватывает время, когда «ливерпульскую четверку» называли mop-tops - по названию модной в середине 1960-х прически, когда длинная челка касалась бровей спереди, а сзади пряди достигали воротничка рубашки.«Голубой альбом» относится ко второму периоду творчества, когда «Битлз» много экспериментировали, увлекались психоделией, а затем снова вернулись к более простым музыкальным формам.«Джон снова был с нами»В пресс-релизе по случаю выхода в свет новой композиции двое ныне живущих участников группы признаются, что работа над этой песней отдавала сюрреализмом.«Там голос Джона кристальной чистоты, это очень трогательно, и мы все там играем, так что это полноценная запись „Битлз“, — заявил сэр Пол. — В 2023 году работать над музыкой „Битлз“ и выпустить новую песню, которую публика еще не слышала, — на мой взгляд, — это фантастика».«Это было почти как оказаться рядом с ним в комнате, так что мы были очень тронуты, — добавил к этому сэр Ринго. — Знаете, словно Джон снова был с нами».«Паршивая запись»Композицию Now And Then можно трактовать как некое извинение, которое адресовано старой подруге (или любовнице). Джон как бы говорит ей: «Порой я скучаю по тебе / Порой хочу, чтобы ты вернулась ко мне». После того, как Джон в декабре 1980 года был застрелен у подъезда своего дома в Нью-Йорке, его вдова Йоко Оно отдала кассету с записью этой песни Полу Маккартни.На кассете было написано «для Пола», и кроме этой композиции, там были еще две записи: Free As A Bird и Real Love. Их оставшиеся участники группы дописали и выпустили отдельными синглами в 1995 и 1996 году в рамках проекта Anthology («Антология»).Тогда же они попытались записать и Now And Then, но оставили эти попытки, поскольку гитарист Джордж Харрисон назвал качество записи на кассете Леннона «паршивым».Однако сэр Пол с тех самых пор не оставлял мысли завершить работу над этой песней, и вот наконец современные аудиотехнологии позволили это сделать.Эта история началась в период работы над документальным фильмом The Beatles: Get Back, который вышел в свет в 2021 году.Команда специалистов под руководством режиссера Питера Джексона разработала новое программное обеспечение, позволившее «де-микшировать» записи, то есть разобрать их на части, чтобы изолировать отдельные инструменты и вокал.Эта технология была использована в прошлом году при создании новой версии седьмого студийного альбома группы Revolver («Револьвер»). Продюсер Джайлс Мартин рассказал в интервью Би-би-си, что при работе над этим альбомом использовались элементы ИИ — компьютер сумел научиться раскладывать на составляющие наложенные друг на друга звуки.«Это устройство, к примеру, должно было научиться узнавать звук гитары Леннона, и чем больше информации оно получало, тем лучше ему это удавалось», — пояснил Мартин.Теперь тот же самый процесс был применен к кассете с оригиналом записи Now And Then, при этом было устранено шипение пленки и шум наводки электроприборов, но оставлено все, что присутствовало в исполнении Леннона.Сэр Пол и сэр Ринго начали работать над композицией еще в прошлом году, добавив в нее вокал, гитару и бас-гитару, ударные и пианино, а также записи акустической и электрогитары, сделанные Харрисоном еще в 1995 году.В свою очередь Джайлс Мартин, сын легендарного продюсера «Битлз» Джорджа Мартина, включил в композицию бэк-вокал из оригинальных песен Here, There And Everywhere, Eleanor Rigby и Because, создав дополнительный оттенок ностальгии.Выходу в свет Now And Then будет предшествовать документальный фильм о создании этой композиции, премьера которого состоится в среду 1 ноября.