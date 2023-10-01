30 октябряр руководство республики и органов местного управления провели традиционное селекторное совещание. Коллективное обсуждение в формате видеоконференции текущих вопросов жизнедеятельности городов и районов, а также республики в целом традиционно открывает рабочую неделю. Главы госадминистраций проинформировали об исполнении текущих задач и полученных ранее поручений. Обстановка везде стабильная. Реализация государственных и муниципальных программ проходит в плановом режиме. Социальные обязательства исполняются своевременно в полном объеме, сообщила пресс-служба Главы государства.
Президент уточнил процент выполнения запланированных на этот год работ по некоторым объектам, попавшим в программу ФКВ-2023.
Создание Приднестровского государственного музея – 75% от плана текущего года, первый этап реконструкции городского стадиона – 86%, работы по ремонту и переоснащению катка – 12%, столичный бассейн – 65%.
По словам замглавы тираспольской госадминистрации, в ноябре будет готова к эксплуатации малая чаша плавательного бассейна, в декабре – большая. Сдать полностью готовый объект рассчитывают до конца года. В Рыбницком бассейне ремонт завершен. На минувшей неделе уже провели первые соревнования, рассказал глава района Виктор Тягай.
Во всех районах республики завершен муниципальный этап турнира «Кожаный мяч». Местные команды-победители начинают подготовку к республиканскому туру. Для турнира 2024 год особенный – соревнования юных футболистов отметят свое 60-летие.
Руководителя страны проинформировали об успешном проведении в минувшее воскресенье дополнительных выборов в органы местного самоуправления некоторых сел республики.
29 октября депутатов и председателей Советов-глав администраций выбирали в Красненьком, Строенцах, Колбасна Рыбницкого района, а также в Виноградном, Глином, Ташлыке и Карманово Григориопольского района.