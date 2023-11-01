1 ноября Президент ПМР провел рабочую встречу с представителями Минздрава. Формат – выездной. Делегация во главе с руководителем страны побывала на нескольких объектах сферы здравоохранения – ремонтируемых либо нуждающихся в проведении ремонтно-строительных работ.
Отмечено, что за время действия программы капитальных вложений – с 2018 года – на обновление медицинской инфраструктуры из ФКВ выделено 218,6 миллиона рублей. Охват – 85 объектов. В планы 2024 года включены еще полтора десятка. Возможны корректировки. Среди учреждений, которые фигурируют в перечне будущего года, – РКБ, сообщила пресс-служба Главы государтва
В Республиканской клинической больнице рассчитывают на проведение работ сразу на нескольких локациях. Корпус будущего пищеблока – переходящий объект. Задача нынешнего года – установить кровлю, остеклить здание, обеспечить его системой водоотведения и освещением. В 2024-м работы продолжатся. Проектом предусмотрено размещение в новом здании кухни, заготовительно-кулинарного цеха, продовольственного склада и столовой для сотрудников медучреждения, рассказал Президенту главврач РКБ Игорь Тостановский. Бюджетное финансирование строительных работ предусмотрено. На закупку оборудования средства будут изыскиваться отдельно, отметил глава города Олег Довгопол.
Значительный объем работ проведен в корпусе, где ранее располагалось отделение функциональной диагностики (пациентам больше известен как терапевтический корпус). Здесь проводят реконструкцию. Здание решено использовать для размещения администрации РКБ и симуляционного центра. Проведены демонтажные и кровельные работы. Сейчас занимаются обновлением инженерных коммуникаций. В будущем году реконструкция продолжится. Участники совещания обсудили сроки реализации проекта и размер необходимого финансирования.
Еще одно здание на территории лечгородка, нуждающееся в срочном капитальном ремонте, – корпус инфекционного отделения. По словам Игоря Тостановского, единственное, что не требует замены, – это кровля. Остальное – в удручающем состоянии, недопустимом для пребывания в корпусе пациентов и медперсонала. На приведение здания в порядок потребуется порядка 11 миллионов рублей. Вадим Красносельский спрашивал, куда в период проведения реконструкции будут направлять профильных пациентов. Министр здравоохранения Кристина Албул проинформировала, что на время ремонта в РКБ усилят данное направление в бендерской и слободзейской больницах. Глава государства подчеркнул, что проведение ремонта на востребованных социально значимых объектах должно быть оперативным, напомнив о недопустимости затягивания тендерных процедур. Президент также отметил, что речь идет о создании комфортных условий не только для пациентов, которые находятся в стационаре непродолжительное время, но и для сотрудников.
Большая стройка предстоит в будущем году на базе Республиканского центра скорой медицинской помощи. Президент посетил сегодня это учреждение.
фото: president.gospmr
Две части территории разительно отличаются. На одной ремонтно-строительные работы были проведены ранее. Вторая – ждет обновления. Планируется снести находящееся в аварийном состоянии старое одноэтажное здание, построенное в 1954 году под детский сад, а позже приспособленное под нужды службы скорой медпомощи. Для размещения персонала центра (а это порядка 230 сотрудников) возведут новый двухэтажный корпус. Под снос пойдет и изживший себя гаражный комплекс. Боксы давно не используются. Они небезопасны и непригодны для хранения карет скорой помощи из-за несоответствия габаритам современных транспортных средств. По словам руководителя центра Евгения Калалба, не сохранилось даже технической документации по изжившей себя инфраструктуре. Предстоит построить и оснастить новый современный гаражно-ремонтный блок с автомойкой. Президентская делегация побывала с инспекцией и в Бендерах. Руководитель страны обсудил с министром здравоохранения, главой города и главврачом подвижки в реконструкции акушерско-гинекологического стационара БЦМиР. Ремонт рассчитан проектом на три года. Сейчас завершается второй этап, предусматривающий в основном фасадные работы. В будущем году предстоит ремонт помещений. Предусмотренные трехгодичные затраты – 15 миллионов рублей. Вадим Красносельский спрашивал руководителя бендерской администрации, обеспечен ли с его стороны контроль реализации проекта, подчеркнув, что ремонт объектов здравоохранения находится в сфере ответственности глав городов и районов. Роман Иванченко доложил, что инспекционные визиты носят системный характер.