Стоимость российского газа для Молдовы вырастет в ноябре с 795 до 830 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.
"В ноябре закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности составит 830,42 доллара за тысячу кубометров", – написал Чебан в своем Telegram-канале, сообщает sputniknews.ru
Он напомнил, что в октябре цена составляла 795,87 доллара за тысячу кубометров. Так же как и в прошлом месяце, весь объем газа от российского поставщика направят приднестровской компании "Тираспольтрансгаз".
"По предварительным прогнозам АО "Молдовагаз", в первом квартале 2024 года цена на природный газ от ПАО "Газпром" составит 510 долларов США за тысячу кубометров", – написал глава "Молдовагаза".
При этом он не назвал цену, по которой компания осуществляет закупки газа у АО "Энергоком", поскольку данная информация "является конфиденциальной, согласно контракту о купле-продаже, заключенному в августе 2022 года".
На данный момент тариф на газ для конечных потребителей рассчитывается на основе средневзвешенной годовой цены равной 750 долларам за тысячу кубометров, уточнил Чебан.
В декабре 2022 года власти республики приняли решение передать весь российский газ Приднестровью взамен на электроэнергию, которую производит находящаяся в Приднестровье Молдавская ГРЭС. В октябре 2023 года эту договоренность продлили до конца декабря 2024 года.