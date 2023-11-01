На данный момент в Приднестровье ежемесячно получают пособие по безработице порядка 1,5 тыс. граждан. На их выплату в 2023 году было запланировано 7,9 миллионов рублей.
Тенденция последних лет показывает, что многие граждане не охотно занимаются поиском работы и долгое время находятся в статусе безработных, получая соответствующие выплаты. Для преодоления этой проблемы и сокращения расходов бюджета на пособия, был разработан механизм, который призван стимулировать данных граждан к трудоустройству, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Одной из принятых мер является изменение периода получения пособия по безработице с 9 до 6 месяцев со дня присвоения статуса безработного. Также предложено закрепление возможности повторной постановки на учет в Центре занятости с условием, что прошло не менее 18 месяцев с момента снятия с учета.
Эти изменения не коснутся участников боевых действий по защите республики, для них этот срок составит 6 месяцев в обоих случаях.
Также данные нормы не распространяются на тех, кто уволен в связи с ликвидацией организации, сокращением численности сотрудников, или в случае смены собственника организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера).