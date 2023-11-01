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В Приднестровье изменят срок получения пособия по безработице

В Приднестровье изменят срок получения пособия по безработице
фото из открытых источников

На данный момент в Приднестровье ежемесячно получают пособие по безработице порядка 1,5 тыс. граждан. На их выплату в 2023 году было запланировано 7,9 миллионов рублей.

Тенденция последних лет показывает, что многие граждане не охотно занимаются поиском работы и долгое время находятся в статусе безработных, получая соответствующие выплаты. Для преодоления этой проблемы и сокращения расходов бюджета на пособия, был разработан механизм, который призван стимулировать данных граждан к трудоустройству, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.

Одной из принятых мер является изменение периода получения пособия по безработице с 9 до 6 месяцев со дня присвоения статуса безработного. Также предложено закрепление возможности повторной постановки на учет в Центре занятости с условием, что прошло не менее 18 месяцев с момента снятия с учета.

Эти изменения не коснутся участников боевых действий по защите республики, для них этот срок составит 6 месяцев в обоих случаях.

Также данные нормы не распространяются на тех, кто уволен в связи с ликвидацией организации, сокращением численности сотрудников, или в случае смены собственника организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера).

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.
  • Сегодня, 18:29
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