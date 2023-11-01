В день очередной годовщины со дня образования государственного унитарного предприятия «Таможенный брокер» на пункте пропуска «Бендеры (Кишинев)» открылся новый офис ГУП, в котором ведут прием специалисты по таможенному оформлению, оказывая услуги гражданам и предпринимателям, перемещающим через границу товары, подлежащие декларированию.
С момента блокирования приднестровско-украинского участка границы уровень товарооборота через данный ТПП увеличился в два раза. Ежедневно здесь перемещаются различные товары на сумму более 26 тыс. долл. США. Соответственно увеличились нагрузки на инспекторов постовой службы, количество которых в смену было увеличено. Это позволило минимизировать очереди на границе и повысить эффективность работы ТПП, сообщают в государственном таможенном комитете ПМР.
Чтобы ускорить процессы, связанные с подготовкой документов на товары, подлежащие декларированию, руководство ГУП «Таможенный брокер» также предприняло меры для расширения доступа граждан к услугам предприятия и создания для них более комфортных условий. С этой целью в зоне таможенного контроля ТПП был возведен из сэндвич-панелей специализированный модуль, оснащенный всем необходимым для приема клиентов и работы двух специалистов по таможенному оформлению. (Ранее на этом ТПП осуществлял деятельность один специалист).
Председатель Государственного таможенного комитета ПМР Валентин Грабко посетил с целью ознакомления данный объект околотаможенной инфраструктуры и по достоинству оценил расширившиеся возможности по доступу к услугам «Таможенного брокера». Руководитель ведомства с удовлетворением отметил тот факт, что для участников ВЭД, специалистов ГУП и таможенников на границе создаются все более комфортные условия. «Это положительно сказывается и на скорости проведения таможенных формальностей, и на качестве предоставляемых услуг», — констатировал председатель ГТК и пожелал «Таможенному брокеру» увеличения количества клиентов.
С особенностями работы нового офиса Валентина Грабко ознакомила генеральный директор ГУП Олеся Чумаченко.
Она рассказала, что специалисты по таможенному оформлению ведут прием на ТПП «Бендеры (Кишинев)» с 9.00 до 20.00. Однако доступ к их услугам является круглосуточным. В ночное время участникам ВЭД достаточно обратиться по единому номеру (777) 48-000 (электронный адрес: office@broker.tiraspol.net) и связаться со специалистами Суклейского офиса ГУП, чтобы получить необходимые консультации и удаленно оформить документы на грузы, подлежащие декларированию.
Система оnline у ГУП «Таможенный брокер» функционирует по всему Приднестровью.
Практика показывает, что работа профессиональных таможенных брокеров непосредственно на посту снимет напряжение, а порой и конфликтные ситуации, возникающие, например, из-за требования инспектора вновь заполнить декларацию в связи с многочисленными ошибками.
За почти 20 лет функционирования в Приднестровье рынка брокерских услуг специалисты по таможенному оформлению стали важными посредниками в области таможенного дела, содействуя сокращению сроков декларирования товаров.