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Арестович представил политическую программу для Украины из 14 пунктов

Арестович представил политическую программу для Украины из 14 пунктов
фото: president.gov.ua

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович представил собственную политическую программу из 14 пунктов, которая, помимо прочего, включает предложения в сферах экономики, внешней и внутренней политики, а также изменения в тактике боевых действий. Пост с программой опубликован в его телеграм-канале, сообщает РБК

Первым пунктом Арестович предлагает ввести чрезвычайное положение в экономике, сфере нацбезопасности, энергетике и финансах. Далее он считает необходимым запустить «аудит страны» в исполнении кого-то из «большой четверки» аудиторов (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. — РБК), снизить процентную ставку до 7%, а также реформировать Налоговый и Таможенный кодекс.

Говоря о боевых действиях, экс-советник офиса президента Украины предлагает перейти к «стратегической обороне»: изменить кадровую политику, сберечь больше жизней и вырастить больше специалистов. Также Арестович считает нужным:

Изменить систему мобилизации, введя подготовку резервов на упреждение и ротацию мобилизованных;

«Немедленно и массово» пустить частный бизнес в оборонное производство;

Потребовать от НАТО одобрить членство Украины в альянсе с условием, что все территориальные вопросы будут решаться только «политическим путем»;
Начать «широкие интеграционные процессы» с соседями — Польшей, Румынией прежде всего, особенно в сфере ВПК;

Провести реформу образования, сократив количество вузов в пользу создания нескольких профильных, мощных, хорошо обеспеченных университетов;

Начать кластерное развитие экономики — со специализацией регионов и всесторонним плановым обеспечением такой специализации;

Ввести страховую медицину;

Провести пенсионную и судебную реформы, а также реформу МВД с выделением ДПСУ, МНС, нацгвардции в отдельные органы.

Очередные выборы президента Украины в соответствии с украинской конституцией должны состояться 31 марта 2024 года, однако они могут быть отложены, так как в стране введено военное положение. Президент Украины Владимир Зеленский ранее допускал проведение выборов при внесении поправок в законодательство и финансовой поддержки со стороны Запада.

Алексей Арестович занимал пост советника главы офиса президента Украины с декабря 2020 года по январь 2023 года. Он ушел в отставку после того, как заявил, что обрушение подъезда многоэтажного дома в Днепре 14 января произошло из-за падения ракеты, сбитой украинскими войсками. Впоследствии Арестович извинился и назвал свои слова ошибкой.

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