Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович представил собственную политическую программу из 14 пунктов, которая, помимо прочего, включает предложения в сферах экономики, внешней и внутренней политики, а также изменения в тактике боевых действий. Пост с программой опубликован в его телеграм-канале, сообщает РБК
Первым пунктом Арестович предлагает ввести чрезвычайное положение в экономике, сфере нацбезопасности, энергетике и финансах. Далее он считает необходимым запустить «аудит страны» в исполнении кого-то из «большой четверки» аудиторов (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. — РБК), снизить процентную ставку до 7%, а также реформировать Налоговый и Таможенный кодекс.
Говоря о боевых действиях, экс-советник офиса президента Украины предлагает перейти к «стратегической обороне»: изменить кадровую политику, сберечь больше жизней и вырастить больше специалистов. Также Арестович считает нужным:
Изменить систему мобилизации, введя подготовку резервов на упреждение и ротацию мобилизованных;
«Немедленно и массово» пустить частный бизнес в оборонное производство;
Потребовать от НАТО одобрить членство Украины в альянсе с условием, что все территориальные вопросы будут решаться только «политическим путем»; Начать «широкие интеграционные процессы» с соседями — Польшей, Румынией прежде всего, особенно в сфере ВПК;
Провести реформу образования, сократив количество вузов в пользу создания нескольких профильных, мощных, хорошо обеспеченных университетов;
Начать кластерное развитие экономики — со специализацией регионов и всесторонним плановым обеспечением такой специализации;
Ввести страховую медицину;
Провести пенсионную и судебную реформы, а также реформу МВД с выделением ДПСУ, МНС, нацгвардции в отдельные органы.
Очередные выборы президента Украины в соответствии с украинской конституцией должны состояться 31 марта 2024 года, однако они могут быть отложены, так как в стране введено военное положение. Президент Украины Владимир Зеленский ранее допускал проведение выборов при внесении поправок в законодательство и финансовой поддержки со стороны Запада. Алексей Арестович занимал пост советника главы офиса президента Украины с декабря 2020 года по январь 2023 года. Он ушел в отставку после того, как заявил, что обрушение подъезда многоэтажного дома в Днепре 14 января произошло из-за падения ракеты, сбитой украинскими войсками. Впоследствии Арестович извинился и назвал свои слова ошибкой.