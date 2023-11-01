фото: point.md, бывший вице-премьер по реинтеграции Молдовы, эксперт по безопасности Александр Фленкя
Сейчас наблюдается наиболее подходящий момент для приднестровского урегулирования, но к этому нужно тщательно готовиться, а сам конфликт на Днестре может решиться внезапно, как внезапно пала Берлинская стена.
Такое мнение высказал бывший вице-премьер по реинтеграции Молдовы, эксперт по безопасности Александр Фленкя, выступая на телеканале N4 в эфире ток-шоу «Без галстуков» с Александром Стахурским, передает noi.md
"Вообще наиболее подходящего момента никогда не бывает, его не дождёшься. Сейчас у нас просто беспрецедентная ситуация. Такого настолько благоприятного момента для урегулирования приднестровского конфликта, как сейчас, не было. Но ждать благоприятный момент — это дело неблагодарное. Нужно действовать, нужно готовиться, нужно быть всегда готовым", отметил он.
Бывший вице-премьер привел свежий и очень показательный пример Карабаха.
"Речь не идёт об аналогиях в плане того, как решить этот конфликт, но смотрите что произошло. Через 24 часа после того как, условно говоря, Степанакерт капитулировал, там сложили оружие и сказали, что всё, мы прекращаем вооруженную борьбу.
Через 24 часа официальные представители Баку встретились с лидерами армянской общины Карабаха, положили им на стол план и стратегию реинтеграции, где было расписано о том, что ждёт, какое будущее будет у Карабаха в составе Азербайджана, какие там права и обязанности у армянского меньшинства и так далее и так далее. То есть Азербайджан был готов, Баку был готов.
В тот момент, когда это произошло, когда они восстановили силовым путём, а я против этого в нашем случае, в случае нашей страны, но когда они восстановили целостность своей страны, они по пунктам точно знали, что они будут дальше делать. Почему? Потому что они готовились.
Поэтому да, несомненно, но нельзя ждать момента, благоприятного момента, а потом, когда он появится, растеряться, потому что не знаешь, что делать. Конечно, надо быть готовым всегда", — подчеркнул Фленкя.
Эксперт высказал убеждённость в том, что мы движемся в правильном направлении, и у Молдовы есть перспективы разрешения приднестровского конфликта по итогам длительного переговорного процесса.
"Он решится в какой-то момент, вот так вот, просто так. А какой был результат референдума по объединению Германии? Ой, кажется не было такого референдума. Правильно, Германия просто взяла и объединилась. Я помню кадры по телевизору, как сносили Берлинскую стену. Построенная как бы на века стена в Берлине вдруг пала. Кто мог предвидеть это?
Не было никакого референдума, но это свершилось. Это просто было неизбежно, и оно случилось. Когда существовала эта стена, люди просто "голосовали" ногами, перепрыгивая через эту стену, условно говоря, убегая из Восточной Германии в Западную, а потом в ноябре 1989 года так просто уже миллионами все «проголосовали», просто снося стену и всё", — отметил бывший вице-премьер по реинтеграции Молдовы.