Долгосрочный контракт с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузской автономии подписан, факт подтвердила молдавская компания NordGaz Furnizare, информирует Sputnik
"С целью диверсификации источников поставки газа на рынок Молдовы мы заключили долгосрочный контракт с турецкой компанией Zen solar enerji̇ sanayi ti̇caret LLC. Благодаря этому контракту мы сможем гарантировать для потребителей газа в Молдове энергоресурс от европейских компаний по наиболее оптимальной цене. И эта цена будет ниже той цены, по которой сегодня газ реализуется потребителям в стране", - отмечается в пресс-релизе компании.
"Наша конечная цель – это либерализация рынка Молдовы. Мы разделяем европейские стремления правительства страны и поддерживаем реформу газового сектора, направленную на имплементацию Третьего энергетического пакета ЕС", - также отмечается в релизе компании.
Отмечается, что было предложено и согласовано начать исполнение контракта в начале декабря.
В конце октября глава Гагаузии Евгения Гуцул объявила, что автономия будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдова, тариф для потребителей составит 10 леев за кубометр.
«Благодаря усилиям моей команды газ для жителей Гагаузии теперь будет стоить всего 10 леев (55 центов) за кубометр! Мы активно работали над соглашением между турецкой компанией и европейским трейдером, чтобы покупка газа проходила напрямую из европейской системы газоснабжения. А турецкая сторона доставит газ в Гагаузию через молдавского лицензированного оператора по специальной цене. Это наша победа во благо Гагаузии!», — написала в телеграм-канале Евгения Гуцул.
Если обещанный башканом Гагаузии Евгенией Гуцул дешевый газ дойдет до автономии, центральные власти Молдовы его отберут, чтобы распределить по всей стране. Об этом на телеканале Jurnal TV заявила президент Майя Санду, передаёт eadaily.com
«Если 10 млн кубометров поступят бесплатно, их передадут Energocom и распределят по всей стране. Это правильно. Если эти объемы природного газа поступят бесплатно, то так и будет. Никто не собирается отправлять его обратно, мы возьмем его и отдадим гражданам. Всем гражданам Молдовы, чтобы было понятно», — подчеркнула Санду.
Она также отозвалась скептически об обещании главы гагаузской администрации снизить цену за газ для конечных потребителей региона до 10 леев, тогда как вся остальная республика платит в районе 18 леев.
«Интересно, почему только 10 леев? Почему не 1 лей, почему не бесплатно? Потому что у этих людей нет предела обещаниям. Они построили аэропорт, завтра построят космодром в Комрате и так далее. Это ложь, которую они не перестают говорить, каждый день унижая людей пустыми обещаниями и несколькими копейками, которые они украли у граждан Молдовы и теперь пытаются вернуть, чтобы захватить страну (Гуцул была избрана от объявленной неконституционной партии „Шор“, лидер которой Илан Шор обвинен в финансовых преступлениях. — прим. EADaily)», — заключила Майя Санду.