Управление и экономика в здравоохранении – это новая форма дополнительной профессиональной переподготовки работников сферы здравоохранения. Данное направление ограничено двухлетним циклом обучения, будет проходить в заочной форме при Приднестровском госуниверситете и рассчитано на лиц, имеющих высшее профессиональное образование.
Это второе высшее образование в укороченном формате. В курс переподготовки войдут только специальные дисциплины, сообщает NewsPMR.Com
Образовательная программа дополнительной профессиональной переподготовки «Управление и экономика в здравоохранении» сегодня весьма востребовано среди молодых специалистов.
«Для системы здравоохранения очень актуален вопрос подготовки управленческих кадров. Руководители и заведующие отделениями, заместители главных врачей являются руководящим составом, однако подготовки как таковой у нас нет. Все мы проходим курсы повышения квалификации по организации здравоохранения, но управленцев в системе мы не готовим», - пояснила министр здравоохранения Кристина Албул.
Руководство вуза и правительство поддержали инициативу Минздрава и теперь восемнадцать человек из системы здравоохранения пройдут обучение в течение двух лет за счет средств республиканского бюджета.
«В итоге мы получим управленцев со вторым высшим образованием. Я надеюсь, что это будет полезный для нас всех опыт», - подчеркнула Кристина Албул.
Будущие медики-управленцы уже прошли первичный инструктаж по новому направлению системы обучения. Им рассказали: в каком формате будут проходить сессии и занятия в целом. В электронной системе управления обучением «Moodle» каждый из студентов зарегистрировал персональный аккаунт. Здесь они смогут изучить все лекции, которые, согласно расписанию, будут представлены на установочной сессии. Благодаря порталу, курс будет обучаться по своему графику, изучать материалы и выполнять задания.