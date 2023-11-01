Dnestr.TV

 
0

Новое направление профессиональной переподготовки

Новое направление профессиональной переподготовки
фото из открытых источников

Управление и экономика в здравоохранении – это новая форма дополнительной профессиональной переподготовки работников сферы здравоохранения. Данное направление ограничено двухлетним циклом обучения, будет проходить в заочной форме при Приднестровском госуниверситете и рассчитано на лиц, имеющих высшее профессиональное образование.

Это второе высшее образование в укороченном формате. В курс переподготовки войдут только специальные дисциплины, сообщает NewsPMR.Com

Образовательная программа дополнительной профессиональной переподготовки «Управление и экономика в здравоохранении» сегодня весьма востребовано среди молодых специалистов.

«Для системы здравоохранения очень актуален вопрос подготовки управленческих кадров. Руководители и заведующие отделениями, заместители главных врачей являются руководящим составом, однако подготовки как таковой у нас нет. Все мы проходим курсы повышения квалификации по организации здравоохранения, но управленцев в системе мы не готовим», - пояснила министр здравоохранения Кристина Албул.

Руководство вуза и правительство поддержали инициативу Минздрава и теперь восемнадцать человек из системы здравоохранения пройдут обучение в течение двух лет за счет средств республиканского бюджета.

«В итоге мы получим управленцев со вторым высшим образованием. Я надеюсь, что это будет полезный для нас всех опыт», - подчеркнула Кристина Албул.

Будущие медики-управленцы уже прошли первичный инструктаж по новому направлению системы обучения. Им рассказали: в каком формате будут проходить сессии и занятия в целом. В электронной системе управления обучением «Moodle» каждый из студентов зарегистрировал персональный аккаунт. Здесь они смогут изучить все лекции, которые, согласно расписанию, будут представлены на установочной сессии. Благодаря порталу, курс будет обучаться по своему графику, изучать материалы и выполнять задания.

  • Сегодня, 19:35
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
  • Изменения ПДД Приднестровья

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
  • Изменения ПДД Приднестровья
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна