Термин AI (искусственный интеллект) стал словом года по версии британского словаря Collins. Как отмечают составители, технология быстро развивается и может стать «следующей великой технологической революцией». В шорт-лист также вошли слова de-influencing и nepo baby, описывающие рекомендации в соцсетях избегать определенных товаров и детей знаменитых родителей соответственно, сообщает forbes.ru
По версии британского словаря английского языка Collins, словом 2023 года стал термин AI (artificial intelligence) — искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщили представители издательства HarperCollins на официальном сайте словаря.
«Искусственный интеллект — термин, описывающий моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ. Считающийся следующей великой технологической революцией, ИИ быстро развивается, и о нем много говорят в 2023 году», — поясняют выбор представители словаря Collins. Чтобы определить слово года, специалисты проанализировали тексты, опубликованные в течение года во всем мире в СМИ, в интернете, в книгах, а также в программах, выходивших на радио и по телевидению.
Помимо AI в шорт-лист номинантов на звание слова 2023 года попали слова bazball (манера игры в крикет, в которой отбивающая сторона пытается перехватить инициативу, играя очень агрессивно), de-influencing (использование соцсетей для того, чтобы рекомендовать аудитории избегать определенных товаров), nepo baby (человек, чьи успехи в карьере зачастую объясняются тем, что его родители знамениты), ultra-processed (описание продуктов питания, приготовленных с использованием сложных промышленных методов из множества ингредиентов, часто с небольшой пищевой ценностью или вообще без нее).
В 2022-м словом года по версии словаря было слово «пермакризис» (permacrisis), означающее «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности». Речь тогда шла о политической нестабильности в Великобритании, конфликте на Украине, а также об изменении климата и повышении стоимости жизни. Британский Оксфордский словарь выбрал словом 2022 года выражение «режим гоблина» (goblin mode), обозначающее «тип поведения, для которого характерна беззастенчивая снисходительность к себе, лень, неряшливость или жадность».
В США подписали первый в истории указ об искусственном интеллекте
Президент США Джо Байден подписал указ о мерах безопасности в связи с развитием систем искусственного интеллекта. Речь идет о защите от потенциальных опасностей, которые могут проявиться во время применения ИИ.
Отныне разработчики систем ИИ должны предоставлять правительству результаты испытаний новых технологий, передает naked-science.ru
Помимо этого, указ предписывает федеральным агентствам установить стандарты для таких тестов и устранить связанные с ними химические, биологические, радиологические, ядерные риски, а также исключить угрозу кибербезопасности.
По данным некоторых СМИ, Байден подписал указ из опасений, что ИИ задействуют в создании биологического оружия.