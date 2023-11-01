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Ученые назвали город, который быстрее всего тонет в мире

Ученые назвали город, который быстрее всего тонет в мире
фото: Associated Press/Нью-Йорк

Нью-Йорк постепенно тонет под тяжестью небоскребов. Это усугубляет угрозу наводнений. Ученые выяснили, что Нью-Йорк ежегодно погружается под воду на 1-2 миллиметра. Об этом пишет IFLScience.

Исследователи также обнаружили, что в Нью-Йорке некоторые городские районы опускаются гораздо быстрее других. Одним из факторов, способствующих погружению, есть вес небоскребов. Это исследование оказалось достаточно тревожным, но гораздо опаснее выглядит то, что в мире есть города, которые опускаются под воду с невероятной скоростью.

Города тонут по множеству причин: от веса зданий до чрезмерной откачки грунтовых вод.

В 2022 году одна команда измерила скорость оседания 99 прибрежных городов, которым грозит затопление, когда они погружаются, используя спутниковые данные, собранные в период с 2015 по 2020 год. Они обнаружили, что в большинстве городов часть суши опускается быстрее, чем повышается уровень моря. Это означает, что эти города могут оказаться под угрозой затопления раньше, чем прогнозировали модели ранее.

Команда зафиксировала самое быстрое оседание суши в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Однако быстрое погружение под воду также было зафиксировано в Северной Америке, Европе, Африке и Австралии.

Кроме того, ученые настаивают, что основным фактором, влияющим на скорость затопления городов, является добыча подземных вод.

По результатам исследования ученые также составили рейтинг городов, которые быстро тонут:

Тяньцзинь, Китай – погружается со скоростью 5,22 см в год
Семаранг, Индонезия – погружается на 3,96 см в год
Джакарта – погружается на 3,44 см в год

Ранее ученые заявили, что Земля вступила в эру "глобального кипения".

  • Сегодня, 08:47
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