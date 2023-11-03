В условиях войны на Украине главной целью властей в Кишиневе является сохранение мира, в том числе в Приднестровском регионе. Об этом на телеканале Jurnal TV заявил председатель парламента Игорь Гросу, передаёт radiomoldova
По его словам, в настоящее время, идут активные переговоры между двумя берегами Днестра, но не в формате «5+2». При этом со стороны Тирасполя есть понимание того, что в случае эскалации возникнут критические последствия, поэтому сторонам «удается сохранять мир и спокойствие», пишет eadaily.com
«Сейчас, очевидно, есть дискуссия и взаимодействие, не в формате 5+2, о реанимации этого формата не может быть и речи, он устаревший и контрпродуктивный. Обсуждения, контакты происходят на уровне политических представителей. Сейчас главное — сохранить мир, граждане там (в Приднестровье) в любом случае на поведенческом уровне видят разницу, понимают, что мир и стабильность связаны с Европейским Союзом. 70% всего, что они там производят, идет на Запад», — заявил Игорь Гросу.
Напомним, что консультации с участием посредников (ОБСЕ, Россия, Украина) и наблюдателей (США и ЕС) заблокированы с 2019 года, когда молдавская сторона отказалась выполнять ранее взятые на себя договоренности, усилив экономическое и политическое давление на регион. Недавно президент РМ Майя Санду говорила о том, что возобновление работы формата «5+2» будет возможно при определенных геополитических обстоятельствах — «когда Киев одержит победу, а Россия оставит все захваченные территории».