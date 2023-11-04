Фото: ВВС Украина/Демонтаж советской звезды на Галицкой площади в Киеве
Коммунальщики украинской столицы начали демонтаж пятиконечной советской звезды, которой увенчан обелиск городу-герою Киеву, сообщает в Telegram-канале в субботу украинский телеканал ТСН со ссылкой на журналиста, передает ria.ru.
"В Киеве на Галицкой площади (бывшая площадь Победы) начали демонтаж советской звезды, заявил журналист Андрей Цаплиенко", - говорится в сообщении.
Как сообщала в сентябре замглавы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко, работники департамента территориального контроля сняли с обелиска позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличку с надписью на русском языке в рамках декоммунизации.
В октябре прошлого года киевляне поддержали петицию с требованием демонтировать обелиск. В мае Министерство культуры и информационной политики лишило этот памятник охранного статуса.
Обелиск высотой 40 метров был открыт 8 мая 1982 года на площади Победы в Шевченковском районе города. Монумент, созданный в память о героической обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, является памятником архитектуры. На стеле, облицованной белым мрамором, с двух сторон были изображены звезды Героя Советского Союза и орден Ленина. В апреле 2022 года на волне так называемой декоммунизации со стелы сняли изображения ордена Ленина. В феврале 2023 года власти Киева вернули площади ее историческое название - она вновь стала Галицкой.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.