В рамках Фестиваля спорта в Бендерах под флагом ФСО «Динамо-Правопорядок» по традиции прошло первенство по академической гребле. Соревнования посвятили памяти сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
На берегу Днестра утром 4 ноября собралось почти полсотни участников из бендерской школы академической гребли. Юноши и девушки от 12 до 16 лет. Среди гребцов и кадеты Республиканского кадетского корпуса МВД ПМР.
На воду выходили: одиночки, двойки и четвёрки. Дистанция составила 1000 метров.
По итогам шести заездов в каждой подгруппе определили победителей. Воспитанники РКК – Илья Карпенко и Алексей Штирбу – в составе четвёрки завоевали второе место.
Все призёры были удостоены грамот и медалей от ФСО «Динамо-Правопорядок».
Вовлечение в спорт, патриотическое воспитание и популяризация здорового образа жизни среди молодёжи – это главные цели милицейского фестиваля спорта.