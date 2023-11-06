Прибывший в Молдову рейсом из Турции гражданин Азербайджана сбежал из аэропорта Кишинева, не пройдя контроль. Об инциденте сообщила сегодня, 6 ноября, Пограничная полиция РМ.
В ведомстве уточнили, что 38-летнему мужчине накануне отказали во въезде в страну. Он скрылся в неизвестном направлении, его ищут.
«Гражданин Азербайджана незаконно покинул территорию аэропорта Кишинева. Иностранец прибыл в страну 5 ноября самолетом из Турции. Вместе с другими подразделениями МВД мы продолжаем разыскивать его», — отметили в Погранполиции, передаёт eadaily.com
Информацию подтвердили в Генинспекторате МВД, отметив, что тоже ищут сбежавшего мужчину.
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Фотографии момента, когда мужчина проходит турникет, были опубликованы блогером Евгением Лукьянюком, пишет point.md
Информацию подтвердила представитель Пограничной полиции Раиса Новицки. Она не уточнила причину, по которой мужчине было отказано во въезде, но заявила, что сейчас мероприятиями по поиску и задержанию этого человека занимаются сотрудники МВД.
"Пограничная полиция выдала ориентир на имя 38-летнего гражданина Азербайджана, незаконно покинувшего территорию Кишиневского международного аэропорта. Иностранец прибыл в Республику Молдова вчера, 5 ноября 2023 года, по маршруту из Турецкой Республики. В дальнейшем совместно с другими подразделениями МВД принимаются меры по розыску и задержанию человека", - сообщила Новицки.
Напомним, не так давно в правительстве Молдовы заявляли, что уровень безопасности полетов, пассажиров и экипажей воздушных судов находится на высоком уровне. Более того, в Кишиневском аэропорту были усилены меры безопасности на фоне обострения израильско-палестинского конфликта и заявлений экстремистских организаций.
Ранее авиакомпании обязали заблаговременно (не ранее чем за 48 часов и не менее чем за 24 часа до запланированного вылета) передавать данные о пассажирах в специальный отдел информации, который создали в структуре Пограничной полиции Молдовы.