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На Украине начата подготовка к президентским выборам

На Украине начата подготовка к президентским выборам
фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение своему офису начать подготовку к выборам главы государства весной 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передаёт ТАСС

"По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года", - сказал депутат в эфире телеканала "Эспрессо".

Представители президентской администрации пока не прокомментировали эту информацию.

3 ноября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил телеканалу Sky News, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года.

Парламентские выборы на Украине должны были пройти в октябре этого года, но в условиях военного положения они не состоялись.

Напомним, что по украинским законам во время военного положения выборы президента проводить нельзя. Однако сам Зеленский в августе сказал, что они все же возможны - для этого нужны изменения в законодательстве и финансирование Запада.

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