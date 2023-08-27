Президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение своему офису начать подготовку к выборам главы государства весной 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передаёт ТАСС
"По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года", - сказал депутат в эфире телеканала "Эспрессо".
Представители президентской администрации пока не прокомментировали эту информацию.
3 ноября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил телеканалу Sky News, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года.
Парламентские выборы на Украине должны были пройти в октябре этого года, но в условиях военного положения они не состоялись.
Напомним, что по украинским законам во время военного положения выборы президента проводить нельзя. Однако сам Зеленский в августе сказал, что они все же возможны - для этого нужны изменения в законодательстве и финансирование Запада.