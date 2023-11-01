Президент Майя Санду сообщила 7 ноября, что из сектора Газа в Египет удалось эвакуировать 36 граждан Молдовы. Сейчас они находятся в безопасности. Как сообщил глава пресс-службы МИДЕИ Игорь Захаров, некоторые граждане РМ в последний момент отказались эвакуироваться из соображений безопасности, передаёт newsmaker.md
Как отметила президент, «после периода неопределенности и переговоров» 36 молдавских граждан Молдовы эвакуировали из сектора Газа. Сейчас они находятся в Египте, после чего их доставят в Бухарест вместе с гражданами Румынии специальным рейсом, организованным министерством иностранных дел Румынии. Потом на автобусе их доставят в Молдову, сообщила президент.
«Сегодня наши граждане пересекли пограничный пункт Рафах и сейчас направляются в Каир. (…) Сейчас они находятся на попечении сотрудника консульства МИДЕИ, который встретил их на пункте пропуска. Им оказывают всю необходимую поддержку, включая консульскую помощь и организацию следующего этапа эвакуации в Молдову. (…) Я очень рада, что они в безопасности. Желаем им легкого пути и ждем их дома», — написала президент.
Санду поблагодарила всех, кто участвовал в процессе эвакуации: сотрудников посольств РМ в Израиле и Турции, команду МИДЕИ, других задействованных учреждений, стратегических партнеров — Румынии, Украине и США.
«Мы продолжим поддерживать связь с нашими гражданами в секторе Газа и оказывать им необходимую помощь», — сказал Захаров.
Израильские власти сообщили, что 7 ноября около 600 иностранцев должны эвакуироваться в Египет из сектора Газа через КПП «Рафах». В том числе 51 гражданин Молдовы.
Ранее МИДЕИ сообщили, что получили одобрение властей Израиля и Египта на эвакуацию граждан Молдовы из сектора Газа через КПП Рафах.
КПП «Рафах» начал пропускать в Египет иностранцев и тяжелораненых палестинцев 1 ноября. До этого, в течение трех недель после нападения ХАМАС на Израиль, он оставался закрытым.
Министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) сообщило, что молдавские власти предоставили списки соотечественников, которые ждут эвакуацию из сектора Газа.