Румыния хочет снабжать Республику Молдова и Украину природным газом на случай, если у этих стран возникнут проблемы с поставками в холодное время года.
Заявление было сделано министром энергетики Себастьяном Бурдужей в контексте того, что Румыния в настоящий момент имеет переполненные месторождения и хочет стать региональным лидером в области природного газа, передает radiomoldova.md
"Мы заполнены примерно на 103%, мы переполнены. Это правда, что мы показали свою доступность Республике Молдова и Украине. Мы продемонстрировали эту открытость. На данный момент у нас нет официального запроса, посмотрим, обратится ли к нам в ближайшие месяцы Республика Молдова и, конечно же, как мы всегда это делали, мы поможем нашим братьям за Прутом", - заявил Бурдужа.
НАРЭ Молдовы и Румынии подписали план совместных действий на 2024 год
План действий на 2024 год между национальными агентствами по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы и Румынии подписали главы ведомств Вячеслав Унтила и Джордже Никулеску в рамках визита молдавской делегации в Бухарест, сообщили в пресс-службе НАРЭ, передаёт md.sputniknews
План действий между двумя учреждениями подписан в соответствии с Программой сотрудничества и помощи, заключенной 26 сентября 2019 года. Отмечается, что стороны намерены сотрудничать в таких областях, как электроэнергетика, природный газ, энергетический надзор, информационные технологии и кибербезопасность.
"Цель подписания документа - активизировать обмен информацией и консультациями между регуляторными ведомствами по вопросам, связанным с внедрением законодательства Евросоюза и заимствования лучших отраслевых практик", - уточнили в НАРЭ.
Делегации двух стран выразили готовность к организации Национальной ассоциацией контролёров коммунальных предприятий США (NARUC) с 7 по 8 декабря 2023 года в Кишиневе, при поддержке USAID и в партнерстве с НАРЭ, тренинга о преимуществах интеграции регионального рынка электроэнергии для НАРЭ Молдовы и Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины.