Молдавское Правительство 8 ноября может утвердить Программу управления госдолгом на 2024-2026 годы. NM изучил программу и рассказывает, сколько и кому должна Молдова, и как может вырасти и без того немалый долг при оптимистическом и пессимистическом развитии событий.
Программу разработало министерство финансов. Речь в ней идет об управлении рисками, связанными с госдолгом, обеспечении его своевременного погашения и улучшении его структуры.
Что c долгом и кто главные кредиторы Молдовы?
Сумма госдолга в документе приводится на конец 2022 года — 94,6 млрд леев (около трети ВВП, который в прошлом году составил 272,5 млрд леев). Но, судя по данным на сентябрь 2023 года, сумма госдолга с прошлого года выросла до 98,3 млрд леев.
Структура госдолга на конец прошлого года выглядела так: 56% — внешние займы, 21,3% — гособлигации — 21,3% и 12,7% — долг, связанный с кражей миллиарда (власти, напомним, включили в госдолг 13,26 млрд леев, выданных Нацбанком под гарантии правительства трем банкам, из которых в 2014 году вывели миллиард долларов), пишет newsmaker.md
По данным на 30 июня 2023 года, 36,8% госдолга Молдовы взяты в леях, остальное — в иностранной валюте: 40% — в евро, 14,2% — в долларах США, 3,5% — в китайских юанях, 3,1% — в японских йенах, 2,4% — в британских фунтах стерлингов.
Основные внешние кредиторы Молдовы:
— МВФ — 4 млрд леев; — Европейский банк реконструкции и развития — 3,6 млрд леев; — Всемирный банк — 3,4 млрд леев; — ЕС — 2,8 млрд леев; — Японское агентство международного развития —1,9 млрд леев; — Европейский инвестиционный банк — 1,2 млрд леев.
Что будет с госдолгом дальше?
Предполагается, что ВВП Молдовы будет расти и одновременно снизится показатель отношения дефицита бюджета к ВВП. Если в 2023 году он составляет около 6% ВВП, то в2024-2026 годах, согласно программе, сократится в среднем до 4%.
Правда, в программе оговорены и риски, которые могут ухудшить ситуацию, например, продолжение энергетического кризиса, глобальная инфляция, неблагоприятные климатические условия и другие.
Программа предполагает, что в базовом сценарии в среднесрочной перспективе инвестиционные проекты будут финансировать из внешних источников. При этом на рынке гособлигаций власти планируют увеличивать долю долгосрочных займов. По прогнозам минфина, доля краткосрочных гособлигаций (срок погашения до года) в следующем году будет 84,9%, а к 2026 году она сократится до 74,8%.
Предполагается, что из внешних займов, взятых в 2024-2026 годах, 63,6% будет идти на поддержку бюджета, а 36,4% — на финансирование инвестиционных проектов.
Базовый сценарий предполагает и увеличение среднего периода погашения займов до 6,7 лет в июле 2023 года и до 7,8 лет в декабре 2026 года.
Также минфин рассмотрел альтернативные сценарии. Первый из них предполагает финансирование бюджетного дефицита за счет внутренних займов. В этом случае минфин будет развивать долгосрочные гособлигации сроком на 2,3, 5,7 и 10 лет. Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, то доля внешних займов в структуре госдолга сократится на 7,1%.
Второй альтернативный сценарий предполагает, наоборот, большее финансирование из внешних источников. В этом случае доля внешних займов в структуре госдолга вырастет на 2,8%.
В программе рассматривают и возможные шоковые сценарии: обесценивание лея на 10% в 2024 году, рост процентных ставок по внешним и внутренних займам на 2% в 2024-2026 годах, более высокий рост — на 4%, а также обесценивание лея вместе с высоким ростом процентных ставок.
Впрочем, как следует из представленной в программе инфографики, в случае базового сценария объем госдолга вырастет по отношению к ВВП с 37% в этом году до 39% в 2024 году, а затем снизится до 38% в 2026 году.
При самом худшем сценарии — совпадении всех шоковых факторов — доля госдолга вырастет к 2025 году до 43%, а затем начнет снижаться.