Несмотря на то, что цена высокооктановых бензинов Аи-98 и Аи-100 подбирается к $ 2 за литр, спрос на элитное топливо на Украине растет. В стране, которая живет с рухнувшей экономикой и на западные кредиты, становится больше дорогих автомобилей, сообщают украинские специализированные СМИ.
Издание enkorr пишет со ссылкой на участников рынка о том, что спрос на высокооктановые бензины на Украине растет, пишет eadaily.com
«Увеличивается количество элитных авто, что позитивно влияет на реализацию высокооктанового бензина на АЭС», — сказал один из трейдеров.
Издание подтверждает слова источника данными информационной аналитической группы AUTO-Consulting: количество дорогих автомобилей (среднерыночной стоимостью 375 минимальных зарплат, а в 2023 году это 2,5 млн грн ($ 70 тыс.), которые облагаются транспортным налогом, значительно выросло как по сравнению с 2022 годом, так и 2021-м.
«За последний год их количество выросло вдвое по сравнению с 2022-м, и на 37,8% - с 2021-м», - сообщает enkorr.
В октябре 2023 года украинский автопарк пополнили 4 493 электромобиля, что в 2,8 раза больше по сравнению с октябрем 2022 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром",- сообщает enkorr.
ТОП-5 новых электромобилей на рынке в октябре 2023 г. выглядит так:
Volkswagen ID.4 – 366 ед.; Toyota BZ4X – 65 ед.; Honda E – 63 ед.; Volksvagen ID.6 – 44 ед.; Audi Q4 e-tron – 24 ед.;
Издание замечает, что в росте количества элитных автомобилей и прячется ответ на вопрос, почему объемы реализации высокооктановых бензинов не упали по сравнению с мирным 2021 годом. Enkorr добавляет, что статистика не учитывает количество дорогих автомобилей, которые покинули Украину после того, как в стране началась СВО, однако не указывает причину роста.
Тем временем украинские телеграм-каналы постоянно пишут о том, что коррупция на Украине с началом СВО не только не снизилась, а приобрела катастрофические масштабы — как в государственном управлении, так и в Минобороны.