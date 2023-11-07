Dnestr.TV

 
0

На Украине растет спрос на Аи-98: элитных автомобилей становится больше

На Украине растет спрос на Аи-98: элитных автомобилей становится больше
иллюстрация: focus.ua

Несмотря на то, что цена высокооктановых бензинов Аи-98 и Аи-100 подбирается к $ 2 за литр, спрос на элитное топливо на Украине растет. В стране, которая живет с рухнувшей экономикой и на западные кредиты, становится больше дорогих автомобилей, сообщают украинские специализированные СМИ.

Издание enkorr пишет со ссылкой на участников рынка о том, что спрос на высокооктановые бензины на Украине растет, пишет eadaily.com

«Увеличивается количество элитных авто, что позитивно влияет на реализацию высокооктанового бензина на АЭС», — сказал один из трейдеров.

Издание подтверждает слова источника данными информационной аналитической группы AUTO-Consulting: количество дорогих автомобилей (среднерыночной стоимостью 375 минимальных зарплат, а в 2023 году это 2,5 млн грн ($ 70 тыс.), которые облагаются транспортным налогом, значительно выросло как по сравнению с 2022 годом, так и 2021-м.

«За последний год их количество выросло вдвое по сравнению с 2022-м, и на 37,8% - с 2021-м», - сообщает enkorr.

В октябре 2023 года украинский автопарк пополнили 4 493 электромобиля, что в 2,8 раза больше по сравнению с октябрем 2022 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром",- сообщает enkorr.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в октябре 2023 г. выглядит так:

Volkswagen ID.4 – 366 ед.;
Toyota BZ4X – 65 ед.;
Honda E – 63 ед.;
Volksvagen ID.6 – 44 ед.;
Audi Q4 e-tron – 24 ед.;

Издание замечает, что в росте количества элитных автомобилей и прячется ответ на вопрос, почему объемы реализации высокооктановых бензинов не упали по сравнению с мирным 2021 годом. Enkorr добавляет, что статистика не учитывает количество дорогих автомобилей, которые покинули Украину после того, как в стране началась СВО, однако не указывает причину роста.

Тем временем украинские телеграм-каналы постоянно пишут о том, что коррупция на Украине с началом СВО не только не снизилась, а приобрела катастрофические масштабы — как в государственном управлении, так и в Минобороны.

  • Сегодня, 10:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна