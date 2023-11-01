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Приднестровские школьники участвуют в Фестивале спорта в Москве

Приднестровские школьники участвуют в Фестивале спорта в Москве
фото: Республиканский центр олимпийской подготовки

Приднестровские школьники будут выступать на фестивале спорта в Москве, который стартует сегодня. Как отмечает novostipmr.com со ссылкой на Первый Приднестровский телеканал, десятый, юбилейный турнир соберёт юных спортсменов со всего СНГ.

﻿От Приднестровья участвуют команды школьников по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, бадминтону. Это школьники среднего звена, 6-8-х классов, всего 40 человек. Представлять Приднестровье будут в 6 видах спорта.

Первыми начнут баскетболисты.

«Команда непосредственно играет больше в классический баскетбол 5 на 5. Но я думаю, здесь они покажут себя хорошо», – выразил надежду тренер по баскетболу Василий Утин.

Сегодня начало соревнований.

В мини-футболе и бадминтоне выступят школьники из Тирасполя. В волейболе – бендерчане. В шахматы сыграют спортсмены из Рыбницы, а в настольный теннис – ученики из Дубоссар.

Фестиваль спорта в Москве будет проходить с 8 по 12 ноября.

В целом же, как отмечают в Республиканском центре олимпийской подготовки, эта поездка состоялась в рамках проекта «Школьный спортивный клуб». Это поручение Президента ПМР Вадима Красносельского.

Проект подразумевает создание в общеобразовательных школах спортивных команд по различным видам спорта. Цель – организовать систему занятий физкультурой и спортом школьников на новых спортивных площадках и спортивных объектах, которые строятся и реконструируются во всех городах и районах республики.

Приднестровские школьники участвуют в Фестивале спорта в Москве
фото: Республиканский центр олимпийской подготовки
  • Сегодня, 10:56
  • DTV
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