фото: Республиканский центр олимпийской подготовки
Приднестровские школьники будут выступать на фестивале спорта в Москве, который стартует сегодня. Как отмечает novostipmr.com со ссылкой на Первый Приднестровский телеканал, десятый, юбилейный турнир соберёт юных спортсменов со всего СНГ.
От Приднестровья участвуют команды школьников по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, бадминтону. Это школьники среднего звена, 6-8-х классов, всего 40 человек. Представлять Приднестровье будут в 6 видах спорта.
Первыми начнут баскетболисты.
«Команда непосредственно играет больше в классический баскетбол 5 на 5. Но я думаю, здесь они покажут себя хорошо», – выразил надежду тренер по баскетболу Василий Утин.
Сегодня начало соревнований.
В мини-футболе и бадминтоне выступят школьники из Тирасполя. В волейболе – бендерчане. В шахматы сыграют спортсмены из Рыбницы, а в настольный теннис – ученики из Дубоссар.
Фестиваль спорта в Москве будет проходить с 8 по 12 ноября.
В целом же, как отмечают в Республиканском центре олимпийской подготовки, эта поездка состоялась в рамках проекта «Школьный спортивный клуб». Это поручение Президента ПМР Вадима Красносельского.
Проект подразумевает создание в общеобразовательных школах спортивных команд по различным видам спорта. Цель – организовать систему занятий физкультурой и спортом школьников на новых спортивных площадках и спортивных объектах, которые строятся и реконструируются во всех городах и районах республики.
фото: Республиканский центр олимпийской подготовки