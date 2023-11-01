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Для приднестровских перевозчиков снимут некоторые админбарьеры и снизят размер лицензионного сбора

Для приднестровских перевозчиков снимут некоторые админбарьеры и снизят размер лицензионного сбора

В ходе Заседания Правительства первый вице-премьер Сергей Оболоник обозначил необходимость внесения ряда изменений в Постановление, касаемое лицензирования международных автомобильных перевозок пассажиров.

Сегодня размер сбора за выдачу лицензии для индивидуальных предпринимателей составляет 300 РУ МЗП (4 350 руб.). Также существуют и иные административные барьеры. В результате этих ограничений, с 2005 года по сегодняшний день со стороны предпринимателей не поступило ни одной заявки на получение лицензии, и, как следствие, нелегальных перевозчиков в республике стало больше, передает пресс-служба Министерства Минэкономразвития республики.

Чтобы исключить излишние требования документального подтверждения для соискателей лицензии, предоставляемого индивидуальным предпринимателям, а также снизить для данной категории финансовую нагрузку при взимании лицензионного сбора, Минэкономразвития предложило исключить вышеперечисленные административные барьеры, а также снизить размер лицензионного сбора до 50 РУ МЗП (725 руб.).

Инициатива была рассмотрена всеми членами Правительства и единогласно одобрена.
  • Сегодня, 09:55
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