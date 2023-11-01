В ходе Заседания Правительства первый вице-премьер Сергей Оболоник обозначил необходимость внесения ряда изменений в Постановление, касаемое лицензирования международных автомобильных перевозок пассажиров.
Сегодня размер сбора за выдачу лицензии для индивидуальных предпринимателей составляет 300 РУ МЗП (4 350 руб.). Также существуют и иные административные барьеры. В результате этих ограничений, с 2005 года по сегодняшний день со стороны предпринимателей не поступило ни одной заявки на получение лицензии, и, как следствие, нелегальных перевозчиков в республике стало больше, передает пресс-служба Министерства Минэкономразвития республики.
Чтобы исключить излишние требования документального подтверждения для соискателей лицензии, предоставляемого индивидуальным предпринимателям, а также снизить для данной категории финансовую нагрузку при взимании лицензионного сбора, Минэкономразвития предложило исключить вышеперечисленные административные барьеры, а также снизить размер лицензионного сбора до 50 РУ МЗП (725 руб.).
Инициатива была рассмотрена всеми членами Правительства и единогласно одобрена.