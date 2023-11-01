Dnestr.TV

 
0

FDA хочет запретить ингредиент, без которого газировка потеряет свой вкус

FDA хочет запретить ингредиент, без которого газировка потеряет свой вкус
Фото: Pixabay

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) предложило запретить добавку Е443, которую некоторые производители добавляют в газированные напитки со вкусом цитрусовых, передает incrussia.ru ссылаясь на Sciencealert. Причиной стали результаты токсикологического исследования. В Калифорнии Е443 запретили в 2022 году.

Добавка E443, или бромированное растительное масло, применяется в качестве эмульгатора с 1930-х годов. Она нужна для того, чтобы цитрусовые ароматизаторы не всплывали на поверхность. Исследование на крысах выявило, что добавка, по структуре напоминающая воск или масло, медленно откладывается в жировых тканях.

В 2007 году британское исследование показало, что бром накапливается в тканях человека и при высоких концентрациях вызывает проблемы в работе сердца. Кроме того, бром препятствует усвоению йода внутри щитовидной железы.

«Учитывая потенциальную способность брома препятствовать йоду выполнению его важнейшей работы в щитовидной железе, органы здравоохранения во всем мире на протяжении десятилетий с подозрением относились к рискам, связанным с эмульгатором», — говорится в научных исследованиях, которые приводит Science Alert.

FDA не предлагает альтернативных вариантов бромированному растительному маслу, поэтому сложно предсказать, что будет дальше с газировкой с цитрусовыми вкусами.

Эмульгатор Е443 запрещен в России, в ЕС и Швейцарии, Японии и Индии. В США его запретили в октябре 2022 года в штате Калифорния, но закон вступит в силу в 2027 году. Е443 входит в состав таких напитков, как Mountain Dew, Fanta Orange, Powerade и Gatorade. Гиганты PepsiCo и Coca-Cola Co в течение последних 10 лет постепенно исключали Е443 из своих напитков.

Крупнейшие производители газированных напитков PepciCo и Coca-ColaCo последние несколько лет заменяли добавку E443 другим компонентом.

В сентябре Coca-Cola сообщила о выпуске лимитированной линейки газировки Y3000. Вкус для нее придумали с помощью нейросетей. Coca-Cola позиционирует напиток как «первый футуристический вкус», созданный в сотрудничестве человека с искусственным интеллектом.
  • Сегодня, 10:19
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна