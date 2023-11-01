Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) предложило запретить добавку Е443, которую некоторые производители добавляют в газированные напитки со вкусом цитрусовых, передает incrussia.ru ссылаясь на Sciencealert. Причиной стали результаты токсикологического исследования. В Калифорнии Е443 запретили в 2022 году.
Добавка E443, или бромированное растительное масло, применяется в качестве эмульгатора с 1930-х годов. Она нужна для того, чтобы цитрусовые ароматизаторы не всплывали на поверхность. Исследование на крысах выявило, что добавка, по структуре напоминающая воск или масло, медленно откладывается в жировых тканях.
В 2007 году британское исследование показало, что бром накапливается в тканях человека и при высоких концентрациях вызывает проблемы в работе сердца. Кроме того, бром препятствует усвоению йода внутри щитовидной железы.
«Учитывая потенциальную способность брома препятствовать йоду выполнению его важнейшей работы в щитовидной железе, органы здравоохранения во всем мире на протяжении десятилетий с подозрением относились к рискам, связанным с эмульгатором», — говорится в научных исследованиях, которые приводит Science Alert.
FDA не предлагает альтернативных вариантов бромированному растительному маслу, поэтому сложно предсказать, что будет дальше с газировкой с цитрусовыми вкусами.
Эмульгатор Е443 запрещен в России, в ЕС и Швейцарии, Японии и Индии. В США его запретили в октябре 2022 года в штате Калифорния, но закон вступит в силу в 2027 году. Е443 входит в состав таких напитков, как Mountain Dew, Fanta Orange, Powerade и Gatorade. Гиганты PepsiCo и Coca-Cola Co в течение последних 10 лет постепенно исключали Е443 из своих напитков.
Крупнейшие производители газированных напитков PepciCo и Coca-ColaCo последние несколько лет заменяли добавку E443 другим компонентом.
В сентябре Coca-Cola сообщила о выпуске лимитированной линейки газировки Y3000. Вкус для нее придумали с помощью нейросетей. Coca-Cola позиционирует напиток как «первый футуристический вкус», созданный в сотрудничестве человека с искусственным интеллектом.