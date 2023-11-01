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СМИ: Германия отправит истребители в Румынию

СМИ: Германия отправит истребители в Румынию
Фото: Royal Air Force/ Истребитель Eurofighter

Первые из 80 немецких военных, которые будут размещены на военной базе возле Констанцы, отправятся в Румынию в четверг, 9 ноября.
ФРГ с конца ноября развернет четыре истребителя Eurofighter в Румынии в поддержку миссии НАТО по воздушному патрулированию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в области безопасности, пишет korrespondent.net.

Отмечается, что первые из 80 немецких военных, которые будут размещены на военной базе близ Констанцы, отправятся в Румынию в четверг, 9 ноября.

Немецкие военно-воздушные силы по-прежнему поддерживали миссию Североатлантического союза по патрулированию воздушного пространства Румынии. НАТО усилило свое военное присутствие на восточном фланге.

Ранее сообщалось, ФРГ разместит в Литве два танковых батальона.

ФРГ определилась с подразделениями, которые на постоянной основе сформируют 42-ю танковую бригаду ее вооруженных сил в Литве. Решение принял министр обороны Борис Писториус по предложению генерального инспектора Бундесвера. Об этом сообщает Минобороны страны.

Отмечается, что в Литву будут переброшены 203-й бронетанковый батальон и 122-й бронепехотный батальон. В дополнение к командным и вспомогательным элементам бригада будет состоять из трех боевых батальонов.

Два сформированных батальона будут переведены в Литву после того, как будет создана необходимая инфраструктура. Третий батальон сначала останется усиленной ротационной боевой группой, которая будет состоять из подразделений, дислоцированных в Германии. Ее усилят другие страны, в том числе Нидерланды и Норвегия.
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