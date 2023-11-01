Фото: МВД ПМР
В Приднестровье могут ввести административную ответственность за незаконную деятельность по трудоустройству приднестровцев за рубежом. Предлагается в Кодексе Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях прописать новую статью, которая бы касалась конкретно осуществления незаконной деятельности по трудоустройству граждан Приднестровья за пределами республики и тем самым усилила бы наказание за такое правонарушение, передает newspmr.com
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Законопроектом предложены штрафы – от 450 до 2 500 РУ МЗП (от 8 280 до 46 000 рублей).
По мнению авторов законодательной инициативы, нормы КоАПа необходимо дополнить для защиты прав приднестровцев, так как в последнее время отмечается повышенный интерес к трудоустройству за рубежом. При этом есть случаи, когда граждане ПМР были обмануты при таком трудоустройстве.
Следует отметить, что в действующей редакции КоАП ПМР уже предусмотрено наказание за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), а равно с нарушением порядка осуществления предпринимательской деятельности. Наказание предусмотрено в виде штрафа от 100 до 1 500 РУ МЗП (от 1 840 до 27 600 рублей).
Дополнение в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях поддержано на заседании профильного парламентского комитета для принятия в первом чтении и будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Верховного Совета ПМР.
Иван Суворов, newspmr.com