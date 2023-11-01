Dnestr.TV

 
0

В ПМР могут ввести ответственность за незаконную деятельность по трудоустройству граждан за рубежом

В ПМР могут ввести ответственность за незаконную деятельность по трудоустройству граждан за рубежом
Фото: МВД ПМР

В Приднестровье могут ввести административную ответственность за незаконную деятельность по трудоустройству приднестровцев за рубежом. Предлагается в Кодексе Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях прописать новую статью, которая бы касалась конкретно осуществления незаконной деятельности по трудоустройству граждан Приднестровья за пределами республики и тем самым усилила бы наказание за такое правонарушение, передает newspmr.com.

Законопроектом предложены штрафы – от 450 до 2 500 РУ МЗП (от 8 280 до 46 000 рублей).

По мнению авторов законодательной инициативы, нормы КоАПа необходимо дополнить для защиты прав приднестровцев, так как в последнее время отмечается повышенный интерес к трудоустройству за рубежом. При этом есть случаи, когда граждане ПМР были обмануты при таком трудоустройстве.

Следует отметить, что в действующей редакции КоАП ПМР уже предусмотрено наказание за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), а равно с нарушением порядка осуществления предпринимательской деятельности. Наказание предусмотрено в виде штрафа от 100 до 1 500 РУ МЗП (от 1 840 до 27 600 рублей).

Дополнение в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях поддержано на заседании профильного парламентского комитета для принятия в первом чтении и будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Верховного Совета ПМР.

Иван Суворов, newspmr.com
  • Сегодня, 11:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна