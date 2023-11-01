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В селе Кошница Республики Молдова нашли боеприпас массой полтонны. Авиабомбу времён Великой Отечественной войны, как это часто бывает, обнаружил житель частного дома у себя в огороде во время проведения земляных работ.
Он сообщил об опасной находке правоохранительным органам. А поскольку населённый пункт входит в территорию Зоны безопасности, на место происшествия выехали военные наблюдатели от Молдовы, России и Приднестровья, сообщает novostipmr.com
Специалисты выяснили, что боеприпас пригоден для транспортировки, и отвезли его для утилизации на полигон в Бульбоки.
«Такого веса снаряды уже находили, но это обычно редкость. За этот год третий такой случай. Это бомбы времён ВОВ, которые упали и не разорвались. И оцепление зоны действия, работа военных наблюдателей, сапёров в этом плане очень важны. Поэтому в этом направлении мы работаем постоянно, и работа приносит свои результаты с точки зрения безопасности», – отметил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.