В Молдове появятся цифровые паспорта и другие удостоверения. Это предусмотрено в законе, принятом парламентом в четверг во втором чтении, сообщает infotag.md.
Согласно закону, удостоверения личности, водительские права и свидетельства о регистрации будут оцифрованы. С помощью специального приложения EVO каждый гражданин сможет сохранить, открыть и предъявить цифровую версию своего удостоверения личности, водительских прав и свидетельств о регистрации. Цифровое удостоверение личности гражданина будет содержать набор данных, взятых автоматически и в режиме реального времени из профиля лица в государственном реестре населения и, кроме того, будет иметь идентификатор в электронном виде (QR-код).
Граждане смогут подавать онлайн-заявку на регистрацию транспортного средства, а свидетельства и регистрационные знаки смогут быть доставлены заявителям через MDelivery. Также нотариусам будет предоставлена возможность подать заявление о регистрации договоров купли-продажи и других документов, связанных с недвижимым имуществом, без необходимости физического присутствия в Агентстве государственных услуг.