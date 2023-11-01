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Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения

Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения
Фото: president.gov.ua

В пятницу, 9 ноября, Владимир Зеленский принял два законопроекта. А именно "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", пишет 24tv.ua.

В пятницу, 9 ноября, Владимир Зеленский принял два законопроекта. А именно "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Сколько продлится мобилизация
Законы №10211 и №10212, подписанные президентом Украины Зеленским, продлевают военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 суток с 16 ноября этого года. Таким образом, они продлятся до 14 февраля 2024 года.

Следует отметить, что перед этим Верховная Рада проголосовала за продолжение мобилизации и военного положения на территории страны. Народные избранники голосовали за это уже в девятый раз.

В этот раз 329 депутатов поддержали продолжение мобилизационных мер. Против мобилизации никто из собравшихся в тот день нардепов не голосовал. А 19 народных избранников воздержались от голосования.

Перед этим нардепы голосовали за продление военного положения вместе с мобилизацией 18 августа. А Зеленский принимал соответствующие законы по номерам 9532 и 9533. После этого срок действия соответствующих мер был продлен до 15 ноября 2023 года






  • Сегодня, 08:37
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