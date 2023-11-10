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В США провели первую в мире пересадку целого глаза

В США провели первую в мире пересадку целого глаза
Фото: NYU Langone Health / Reuters

Хирурги из медицинского центра NYU Langone Health в Нью-Йорке провели первую в мире пересадку человеку целого глаза. Об этом сообщает lenta.ru ссылаясь на Reuters.

До сих пор врачам удавалось пересадить только роговицу. «Сам факт того, что мы пересадили глаз, является огромным шагом вперед», — поделился Эдуардо Родригес (Eduardo D. Rodriguez), возглавлявший команду врачей.

Пациентом стал 46-летний военный ветеран из Арканзаса Аарон Джеймс (Aaron James), который перенес поражение электрическим током высокого напряжения на работе. В результате инцидента у него оказались повреждена левая сторона лица, включая глаз, а также нос и рот. Операция длилась 21 час.

По словам хирургов, трансплантированный орган с момента операции демонстрирует «удивительные признаки здоровья». По словам Родригеса, трансплантация жизнеспособного глазного яблока открывает много новых возможностей, даже в том случае, если зрение не восстанавливается. Сможет ли Джеймс видеть новым глазом, пока неизвестно.

В 2021 команда врачей из NYU Langone Health впервые провела успешную трансплантацию человеку свиной почки.




  • Сегодня, 08:57
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