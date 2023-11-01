Министерством экономического развития Приднестровья утверждены общие требования и рекомендации при размещении приборов учета расхода воды на системах холодного и горячего водоснабжения в помещениях жилого и нежилого фонда, а также в водопроводных колодцах, передает newspmr.com.
Согласно положениям норматива:
Установка приборов учета расхода питьевой воды осуществляется в соответствии с требованиями государственных стандартов ПМР и инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя соответствующего прибора, а также на основании типовых или индивидуальных проектных решений по установке приборов учета.
Общедомовые и индивидуальные приборы учета расхода питьевой воды, а также приборы учета, установленные в местах общего пользования в жилищном фонде, находятся на балансе и обслуживании у собственников данных приборов.
Предварительный выбор диаметра условного прохода счетчика воды следует производить исходя из расчетных средних суточных расходов в соответствии с требованиями СНиП ПМР «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Для установки прибора учета в месте присоединения ввода водопровода потребителя к центральной системе холодного водоснабжения необходимо смонтировать герметичную камеру (колодец), в которой оборудовать водомерный узел.
На трубопроводе ввода водопровода потребителя до прибора учета (по ходу движения воды) не должно быть подключений и устройств для разбора воды. Все точки разбора холодной воды должны быть оборудованы после узла учета.
Во всех случаях следует избегать загрязнения, особенно когда счетчик установлен в колодце, путем монтажа счетчика и его арматуры на достаточной высоте над полом. При необходимости колодец снабжается отстойником или стоком для отвода воды.
Счетчик должен быть защищен от возможных поломок от воздействия ударов и вибрации окружающего место монтажа оборудования.
Счетчик не должен подвергаться перегрузкам механическими напряжениями под воздействием трубопроводов и арматуры. При необходимости счетчик может быть смонтирован на подставке или кронштейне.
Трубопроводы, расположенные перед счетчиком и за ним, должны быть надежно закреплены, чтобы не допустить смещения какой-либо части места монтажа под напором воды, когда счетчик демонтирован или отсоединен с одной стороны.
Счетчик должен быть защищен от возможного повреждения в результате резких колебаний температуры воды, окружающего воздуха.
Перед счетчиком, после запорной арматуры вне зоны прямолинейного участка на подающем трубопроводе, а также после счетчика при установке его на обратном трубопроводе теплоснабжения, до запорной арматуры, рекомендуется устанавливать фильтры.
К счетчикам должен быть обеспечен свободный доступ для осмотра в любое время года. Место установки должно гарантировать его эксплуатацию без возможных механических повреждений.
Счетчики воды рекомендуется размещать на высоте от 300 до 1 000 мм от уровня чистого пола с расположением оси водомерного узла в горизонтальном положении.
Если узел учета загорожен декоративной стеной (панелями), то в защитном ограждении рекомендуется окно, размером 400×400 мм для доступа к счетчику в целях его опломбировки, контрольной проверки, технического обслуживания, демонтажа или ремонта.
Узлы учета воды (водомерные узлы) рекомендуется устанавливать в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже +5°С.
Напомним, на 2023 год установлен предельный уровень тарифа на услуги по установке (монтажу), наладке прибора учета расхода воды для населения Приднестровской Молдавской Республики в размере 117,55 рублей ПМР.